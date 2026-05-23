LinkShadow wurde im Gartner(R) Magic Quadrant(TM) 2026 für Network Detection and Response (NDR) im Visionaries Quadrant positioniert

Anerkannt für seine Vision. Angetrieben von Innovation.

Förderung der KI-gestützten Netzwerkerkennung und -reaktion durch vernetzte Intelligenz, kontextbezogene Transparenz und moderne Cyberabwehr.

ATHENS, GA / ACCESS Newswire / 23. Mai 2026 / LinkShadow wurde im Visionaries Quadrant des Gartner Magic Quadrant 2026 für Network Detection and Response positioniert. Wir werden für die Vollständigkeit unserer Vision (Completeness of Vision) und unsere Umsetzungsfähigkeit (Ability to Execute) anerkannt. Wir glauben, dass diese Anerkennung einen differenzierten Ansatz für NDR hervorhebt, der die Art und Weise neu definiert, wie Unternehmen moderne Netzwerkbedrohungen erkennen und darauf reagieren.

Da Cyberbedrohungen immer raffinierter und schneller werden, stehen Sicherheitsteams vor der Herausforderung fragmentierter Transparenz, einer überwältigenden Anzahl von Warnmeldungen und begrenzten Kontextinformationen. LinkShadow begegnet diesen Herausforderungen mit einer einzigartigen Strategie, die KI-gestützte Analysen mit tiefgreifendem Kontextbewusstsein und Echtzeit-Korrelation über Netzwerkaktivitäten hinweg kombiniert. Dies ermöglicht es Unternehmen, über isolierte Warnmeldungen hinauszugehen und einen einheitlicheren, intelligenzgestützten Sicherheitsansatz zu verfolgen.

Was LinkShadow auszeichnet, ist seine Weiterentwicklung über traditionelles NDR hinaus zu dem, was das Unternehmen als Intelligent NDR definiert. Anstatt sich ausschließlich auf Erkennung und Transparenz zu konzentrieren, reichert die Plattform Netzwerkdaten kontinuierlich mit Kontext an, korreliert Aktivitäten in Echtzeit und nutzt adaptive Intelligenz, um versteckte Bedrohungen aufzudecken. Diese Intelligenzebene wandelt rohe Telemetrie in aussagekräftige Erkenntnisse um und ermöglicht es Sicherheitsteams, Anomalien nicht nur zu erkennen, sondern auch deren Relevanz, Auswirkungen und Dringlichkeit zu verstehen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen, die sich stark auf retrospektive Analysen stützen, wandelt LinkShadow verstreute Netzwerksignale in vernetzte, verwertbare Informationen um. Indem die Plattform Klarheit darüber schafft, was am wichtigsten ist, ermöglicht sie Sicherheitsteams, Bedrohungen früher zu erkennen, Prioritäten effektiv zu setzen und präziser zu reagieren.