Global von Gravity Game Unite ist jetzt live und die weltweite Nutzerbeteiligung nimmt Fahrt auf!

Ragnarok Zero: Global bewahrt den klassischen Charme von Ragnarok Online , indem es dessen Welt, 2D-Pixel-Art-Grafik, Hintergrundmusik (BGM) und Kerninhalte neu aufleben lässt. Gleichzeitig erweitert das Spiel die Welt von Midgard um neue Geschichten.

KUALA LUMPUR, Malaysia, 23. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), die malaysische Tochtergesellschaft des globalen Spieleunternehmens Gravity, hat offiziell den offenen Beta-Test (OBT) für das PC-MMORPG Ragnarok Zero: Global gestartet und stellt zentrale Spielfunktionen sowie Eventvorteile vor, damit Spieler das Spiel bestmöglich genießen können.

Eine moderne Interpretation des klassischen RO-Charmes mit frischen Akzenten

Ragnarok Zero: Global bietet einen ausgefeilten ersten Eindruck, indem es die ikonischen visuellen Elemente der Ragnarok-IP modernisiert, darunter Icons, Launcher und spezielle Skins.

Das Spiel bietet außerdem eine intuitive Benutzeroberfläche, mit der Spieler zentrale Funktionen ohne zusätzliche Einarbeitung leicht verstehen können, Unterstützung für sieben Sprachen sowie praktische Funktionen wie Auto-Hunt.

Während des OBT können Spieler aus verschiedenen Klassen wählen, die auf den sechs ursprünglichen Klassenlinien von Ragnarok Online basieren: Schwertkämpfer, Magier, Händler, Akolyth, Dieb und Bogenschütze. Gespielt werden kann bis Level 50.

Das Spiel wurde so gestaltet, dass es durch angepassten Charakterfortschritt und einen insgesamt veränderten Gameplay-Ablauf eine andere Art von Spielspaß als das Original bietet. Spieler können Monster mithilfe der Auto-Hunt-Funktion bequemer jagen, während vereinfachte Reiserouten die Ermüdung beim Wechsel zwischen Regionen verringern. Außerdem verbessert die erweiterte Kameraansicht das Eintauchen ins Spiel, da sie ein breiteres und offeneres Sichtfeld bietet.

Besondere OBT-Vorteile mit limitierten Titeln und exklusiven Kostümitems

Spieler können den OBT durch verschiedene von Gravity Game Unite vorbereitete besondere Events noch intensiver erleben.

Zunächst können Spieler, die über die OBT-Seite einchecken, einmal täglich 20 000 kostenlose Kafra Points erhalten. Nach dem offiziellen Start werden außerdem besondere Belohnungen auf Grundlage des während der OBT-Phase erreichten Levels bereitgestellt. Darüber hinaus umfassen weitere Events das Fehlermeldungs-Event und das Spielerumfrage-Event, bei denen Spieler ihr Feedback direkt mit dem Entwicklungsteam teilen können. Abenteurer, die an dem Event teilnehmen, erhalten nach dem offiziellen Start zusätzliche Belohnungen im Spiel.