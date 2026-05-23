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    Iran

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    Gesprächsbereit, aber mit 'äußerster Vorsicht' gegenüber USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran offen für Diplomatie fordert äußerste Vorsicht
    • Tiefes Misstrauen wegen Vertragsbrüchen und Angriffen
    • Warnt vor globalen Folgen militärischer Eskalation
    Iran - Gesprächsbereit, aber mit 'äußerster Vorsicht' gegenüber USA
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Präsident zeigt sich zwar offen für eine diplomatische Lösung im aktuellen Konflikt mit den USA, hat zugleich jedoch zu "äußerster Vorsicht" bei den Verhandlungen aufgerufen. "Wir sind weiterhin gesprächsbereit, aber die Erfahrungen aus vergangenen Verhandlungen mit den USA zwingen uns zu äußerster Vorsicht", sagte Massud Peseschkian bei einem Treffen mit Pakistans Armeechef Asim Munir. Pakistan vermittelt in dem Konflikt mit den USA.

    Der Iran hege aufgrund wiederholter Vertragsbrüche und militärischer Angriffe während laufender Verhandlungen ein "tiefes Misstrauen" gegenüber den USA, sagte Peseschkian laut dem Webportal des Präsidialamts.

    Er warnte zudem vor den globalen Folgen einer erneuten militärischen Eskalation. "Der Krieg hat nie jemandem irgendeinen Nutzen gebracht, und auch die USA werden in diesem Konflikt nicht als Sieger hervorgehen", sagte Peseschkian demnach. Vielmehr würden die Länder in und außerhalb der Region durch diesen Konflikt schwere Verluste erleiden. Der Iran bleibe bei seinem Kurs und werde weiterhin auf seine legitimen Rechte pochen, erklärte der Präsident. Zum aktuellen Verhandlungsstand machte er keine Angaben./str/DP/zb





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