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    Sierra Madre erhält von der mexikanischen Kartellbehörde die Genehmigung für den Erwerb der Del-Toro-Mine

    Sierra Madre erhält von der mexikanischen Kartellbehörde die Genehmigung für den Erwerb der Del-Toro-Mine
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia, 22. Mai 2026 / IRW-Press / Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) („Sierra Madre“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-and-silver-update- ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es von der mexikanischen Kartellbehörde, der Comisión Federal de Competencia Económica („COFECE“), die Genehmigung für den Erwerb („Erwerb“) der Silbermine Del Toro im Bezirk Chalchihuites in Mexiko („Del Toro“) erhalten hat.

     

    Alex Langer, Chief Executive Officer, kommentierte: „Die Erteilung der COFECE-Genehmigung ist ein wichtiger regulatorischer Meilenstein und eine starke Bestätigung unserer Strategie, ein Portfolio aus mehreren produzierenden Silber- und Goldanlagen in Mexiko aufzubauen. Mit dieser Genehmigung sind wir gut positioniert, um die Übernahme abzuschließen und unsere Pläne zur Weiterführung der Exploration im Vorfeld einer möglichen geplanten Wiederinbetriebnahme von Del Toro voranzutreiben.“

     

    Nach Abschluss der Übernahme würde Sierra Madre die produzierende Mine La Guitarra – wo derzeit eine zweistufige Erweiterung im Gange ist, um die Durchsatzmengen bis Mitte 2027 mehr als zu verdoppeln – sowie Del Toro halten. Derzeit ist geplant, den Wiederinbetriebnahmeprozess bei Del Toro Mitte 2027 zu beginnen, wobei die erste Produktion für Mitte 2028 erwartet wird.

     

    Del Toro ist eine vollständig genehmigte, ehemals produzierende Untertage-Silber-Gold-Blei-Mine mit einer eigenen Aufbereitungsanlage, die zwischen 2013 und 2019 in Betrieb war. Sie verfügt über drei Untertagezentren mit insgesamt über 62,5 km erschlossenem Stollenbau. Der Standort umfasst einen funktionsfähigen Aufbereitungskreislauf: drei Mühlen mit einer Gesamtkapazität von 3.000 tpd, Flotationskreisläufe für Sulfide und Oxide sowie eine neue Trockenhalde zur Lagerung von Abraum.

     

    Einzelheiten zur Übernahme von Del Toro finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Dezember 2025.

     

    Qualifizierte Person

     

    Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten verifiziert.

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