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    Trump zu Iran-Deal

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    Chance auf Einigung steht '50 zu 50'

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump sieht 50 zu 50 Chance auf gutes Abkommen
    • Entweder härter treffen oder gutes Abkommen
    • Beratung mit Kushner und Witkoff Entscheidung naht
    Trump zu Iran-Deal - Chance auf Einigung steht '50 zu 50'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump schätzt einem Medienbericht zufolge die Chancen auf eine mögliche und aus Sicht der USA gute Einigung im Iran-Krieg mit "50 zu 50" ein. Das Portal "Axios" zitierte den Republikaner außerdem mit den Worten: "Ich denke, eins von beidem wird passieren: Entweder werde ich sie härter treffen, als sie jemals getroffen wurden, oder wir werden ein gutes Abkommen unterzeichnen."

    "Axios" berichtete weiter unter Berufung auf das Gespräch mit Trump, dass sich der US-Präsident noch an diesem Samstag mit seinen Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner treffen werde, um Irans jüngstes Angebot zu beraten. Weiter hieß es in dem Medienbericht, dass er wahrscheinlich bis Sonntag entscheiden werde, ob der Krieg wieder aufgenommen werde./rin/DP/zb





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    Trump zu Iran-Deal Chance auf Einigung steht '50 zu 50' US-Präsident Donald Trump schätzt einem Medienbericht zufolge die Chancen auf eine mögliche und aus Sicht der USA gute Einigung im Iran-Krieg mit "50 zu 50" ein. Das Portal "Axios" zitierte den Republikaner außerdem mit den Worten: "Ich denke, eins …
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