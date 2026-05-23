Mindestens 28 Tote bei Einsturz illegaler Goldmine in Angola
- 28 Tote bei Einsturz illegaler Goldmine in Bengo
- Männer 18–40 Jahre und 13 Tote aus einer Familie
- Erster tödlicher Unfall beim Goldabbau in Bengo
LUANDA (dpa-AFX) - Beim Einsturz einer illegal betriebenen Goldmine in Angola sind mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. Die Männer im Alter zwischen 18 und 40 Jahren seien bei einem Erdrutsch in der Provinz Bengo nordöstlich der Hauptstadt Luanda verschüttet worden, teilte die Polizei des zentralafrikanischen Küstenlandes mit.
Der Unfall ereignete sich demnach in der Ortschaft Canacassala rund 60 Kilometer außerhalb von Luanda. Die Opfer hatten dort illegal nach Gold gesucht, als die Mine einstürzte. Unter den Toten seien auch 13 Mitglieder derselben Familie, hieß es weiter.
Rettungskräfte setzten die Suche nach möglichen weiteren Opfern oder Überlebenden fort. Nach Angaben der Provinzregierung handelt es sich um den ersten bekannten tödlichen Unfall im Zusammenhang mit illegalem Goldabbau in der Region./cpe/DP/zb
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@ Nutzer 156: Merkst du eigentlich, dass du hier, aber auch im Silberforum, nur Spam hinterlässt? Langsam solltest auch du merken, dass niemand deine dümmlich, naiven Fragen beantworten kann oder will. Oder willst du nur provozieren... oder bist du ein BOT? Würde zu den immer wiederkehrenden, gleichen und blöden Fragen passen.
Hi, kurze Zusammenfassung meines Austauschs mit ChatGPT:
USA-Schulden, Realzinsen, Dollar als Waffe und Goldpreis
Die alte Formel „positive Realzinsen sind schlecht für Gold“ stimmt kurzfristig noch, erklärt aber nicht mehr das ganze Bild.
Heute wirkt eine größere Kette:
Hohe US-Schulden + positive Realzinsen + Dollar als geopolitische Waffe + BRICS-Ausweichsysteme + Zentralbank-Goldkäufe = strukturell goldfreundliches Umfeld.
Der Dollar wird nicht morgen kollabieren. Wahrscheinlicher ist ein langsamer Vertrauensverlust bei gleichzeitiger Dollar-Dominanz.
1. Der Grundkonflikt
Die USA brauchen Käufer für immer mehr Schulden. Dafür müssen US-Staatsanleihen attraktiv bleiben. Das spricht für positive Realzinsen.
Aber genau diese positiven Realzinsen machen die US-Schulden immer teurer.
Der Dollar braucht positive Realzinsen.
Der US-Staat kann dauerhaft hohe positive Realzinsen kaum tragen.
Daraus entsteht der Druck, Schulden langfristig real zu entwerten – über Inflation, niedrigere Realzinsen oder finanzielle Repression.
2. Dollar als Waffe
Seit Sanktionen, eingefrorenen Reserven und politischer Nutzung des Dollar-Systems sehen viele Länder US-Staatsanleihen anders.
Sie sind nicht nur liquide und sicher, sondern im Konfliktfall auch angreifbar.
Für China, Russland, Iran und Teile des Globalen Südens lautet die Frage:
Kann dieses Vermögen im Ernstfall blockiert oder politisch gegen uns verwendet werden?
Das stärkt Gold. Zentralbanken kaufen Gold nicht nur wegen Rendite, sondern wegen Souveränität und Sanktionsschutz.
3. BRICS: Kein fertiger Goldstandard, aber Ausweichrouten
BRICS ersetzt den Dollar nicht über Nacht. Aber es entstehen Alternativen:
- Handel in lokalen Währungen,
- eigene Zahlungswege,
- digitale Zentralbankwährungen,
- Gold und Rohstoffe als Vertrauensanker,
- weniger Zwang, Überschüsse in Dollar und US-Staatsanleihen zu parken.
Das ist kein fertiges neues Weltgeld, aber ein schleichender Angriff auf das Dollar-Monopol.
4. China und US-Staatsanleihen
China kann taktisch wieder mehr US-Staatsanleihen kaufen. Aber strategisch ist eine Rückkehr zum alten Modell unwahrscheinlich.
Warum sollte China dauerhaft riesige Forderungen gegen den geopolitischen Hauptgegner aufbauen, wenn diese im Konfliktfall eingefroren oder blockiert werden könnten?
Wahrscheinlicher ist:
- Dollar-Liquidität behalten,
- US-Anleihen nicht panisch verkaufen,
- Goldreserven erhöhen,
- lokale Währungen nutzen,
- eigene Zahlungswege ausbauen.
5. Wahrscheinlichste Pfade
Basispfad: Der Dollar bleibt Nr. 1, verliert aber Vertrauen.
Das ist goldfreundlich.
Zinspfade: Hohe positive Realzinsen können Gold kurzfristig drücken, verschärfen aber die US-Schuldenlast.
Langfristig steigt der Druck zu niedrigeren Realzinsen.
Finanzielle Repression: Wahrscheinlichster mittelfristiger Ausweg. Inflation wird eher toleriert, Realzinsen werden gedrückt, Schulden real entwertet.
Sehr goldfreundlich.
BRICS-Ausweichsystem: Kein perfekter Dollarersatz, aber genug, um den Dollar-Zwang zu reduzieren.
Langfristig goldfreundlich.
Gegenargument: Starkes US-Wachstum durch KI/Produktivität könnte die Schuldenlage entschärfen. Dann wäre Gold weniger explosiv, aber weiter unterstützt.
6. Prognose
1 Jahr
Dollar bleibt stark, Realzinsen positiv, Gold volatil.
Goldbereich: 4.200–6.000 $
Wahrscheinlicher Kernbereich: 4.700–5.600 $
2 Jahre
US-Schulden- und Zinsproblem wird sichtbarer. BRICS-Zahlungswege werden praktischer. Zentralbank-Goldkäufe bleiben wichtig.
Goldbereich: 5.000–7.500 $
Wahrscheinlicher Kernbereich: 5.800–7.000 $
5 Jahre
Wahrscheinlich entsteht keine Dollar-Ablösung, sondern ein paralleles System:
- Dollar bleibt wichtig,
- aber weniger monopolartig,
- mehr Gold in Zentralbankbilanzen,
- mehr lokale Zahlungswege,
- weniger automatische Nachfrage nach US-Staatsanleihen.
Goldbereich: 6.500–11.000 $
Wahrscheinlicher Kernbereich: 7.500–9.500 $
Krisenpfad: 10.000 $+
Wachstums-/KI-Rettungspfad: 5.000–7.000 $
Fazit
Der wahrscheinlichste Pfad ist:
Kein plötzlicher Dollar-Tod.
Kein sofortiger BRICS-Goldstandard.
Sondern langsame Entwertung des Dollar-Monopols.
Das ist strukturell goldfreundlich.
Gold steigt in diesem Szenario nicht nur wegen Inflation, sondern weil Vertrauen in die politische Neutralität und reale Werthaltigkeit von Staatsanleihen sinkt.