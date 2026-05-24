Ein U-Boot ohne Mast ist kein U-Boot 🚢

Wer bestimmt, was ein modernes Kriegs-U-Boot sehen, kommunizieren und überleben kann? In diesem hochspezialisierten Markt ist die Gabler Group aus Lübeck einer der wenigen Anbieter weltweit mit echter End-to-End-Kompetenz – von optronischen Mastsystemen über Unterwasser-kommunikation und Subsea Power bis hin zu unbemannten Überwasserdrohnen, die aus Torpedorohren gestartet werden können. Ranger für Aufklärung, Raider für Angriffsmissionen – beide im Q1 erfolgreich erprobt, zwei weitere Vertragsabschlüsse stehen kurz bevor.

Das klingt nach Science Fiction. Ist aber Realität – und seit Februar 2026 börsennotiert.

Marine-Beschaffungszyklen laufen über Jahrzehnte. Wer einmal Mastsysteme für eine Marine liefert, liefert auch die Refits, die Upgrades, die Nachfolgesysteme. Marinen wechseln ihre Lieferanten für missionskritische Systeme nicht – schon gar nicht bei Technologie, die direkt über Leben und Tod entscheidet. Die Kundenbindung ist strukturell, die Eintrittsbarrieren enorm. Das Geschäftsmodell: hohe Margen, geringer Capex-Bedarf, starke Cashkonversion.

𝗤𝟭 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝘂𝗻𝗱 𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗻𝗼𝘀𝗲

Umsatz Q1: 5,5 Mio. € – erwartungsgemäß schwach, das Geschäft ist projektgetrieben und stark backend loaded. Für H1 bereits Visibilität über 24 Mio. €. Prognose 2026: 69–71 Mio. € Umsatz, 17–19 Mio. € bereinigtes EBIT – Marge rund 25%. Auftragsbestand: 376,8 Mio. € – mehr als das Fünffache des Jahresumsatzes. Das Refitlevel für U-Boot-Mastsysteme liegt auf dem höchsten Stand seit Jahren – ein wesentlicher Margentreiber für 2026. SubCtech hat im Q1 die Flächenkapazität verdreifacht. Im Bereich Submarine Systems wurde zusätzlich ein neuer Produktionsstandort angemietet. Kapazitätsaufbau – nicht irgendwann, sondern jetzt.

𝗪𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗻 𝗺𝗶𝘁𝘁𝗲𝗹𝗳𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗴𝗲𝗻 𝗖𝗮𝘀𝗲 𝘁𝗿ä𝗴𝘁

Im Conference Call wurden die Konturen klarer. Italien und Indien sind potenzielle Großkunden mit substanziellen U-Boot-Programmen. Allein ein indisches Mastsystem-Paket für 5 U-Boote könnte ~60 Mio. € Auftragsvolumen bedeuten – erste Orderintakes ab 2027 erwartet. Organisches Umsatzziel mittelfristig: 100 Mio. €, M&A käme oben drauf. Strukturell wachsender Markt durch steigende Verteidigungsbudgets, den Schutz kritischer Unterwasserinfrastruktur und die Nachfrage nach autonomen Unterwassersystemen – mit Technologie, die sich nicht replizieren lässt.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Gabler ist das, was ich im Small Cap-Bereich spannend finde: echte technologische Differenzierung in einem Markt, den kaum jemand auf dem Schirm hat. Hohe Visibilität durch den Auftragsbestand, attraktives Margenprofil, kapitalleichtes Geschäftsmodell und ein Management, das Wachstumsinvestitionen bereits jetzt tätigt. Die Pipeline ist groß, die Eintrittsbarrieren hoch, der geopolitische Wind bläst in die richtige Richtung.

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Rechtliche Hinweise

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Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München