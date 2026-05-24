Nvidia knackt Rekordumsatz – Aktie fällt: Blase oder Chance?

Neben dem sogenannten "Law of Large Numbers", das weiteres explosionsartiges Wachstum für das inzwischen wertvollste börsennotierte Unternehmen erschwert, belasten höhere Anleiherenditen. Steigende Zinsen drücken den Barwert künftiger Gewinne und verringern die Bereitschaft, hohe Bewertungen für Wachstumsaktien zu akzeptieren. Zudem mehren sich Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms: Ob die massiven Infrastruktur-Ausgaben der Hyperscaler dauerhaft getragen werden können, ist ungewiss, gleichzeitig wächst die Konkurrenz durch spezialisierte KI-Chips, interne Lösungen großer Cloudanbieter und alternative Architekturen jenseits klassischer GPUs.

Nvidias jüngster Quartalsbericht sorgt für Zwiespältigkeit: Trotz eines beeindruckenden Umsatzsprungs von 85 Prozent auf 81,6 Milliarden US-Dollar und eines erneut über den Erwartungen liegenden Ausblicks reagierten die Märkte am Donnerstag überraschend verhalten, die Aktie gab nachbörslich leicht nach. Das Phänomen lässt sich vor allem mit der extrem hohen Erwartungshaltung der Investoren erklären: Es geht längst nicht mehr nur darum, ob Nvidia gute Zahlen liefert, sondern ob diese Ergebnisse die astronomischen Prognosen noch übertreffen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Analysten reagierten dennoch positiv: Bernstein hob das Kursziel von 300 auf 315 US-Dollar und bestätigte "Outperform", Goldmansachs erhöhte sein Ziel von 250 auf 285 US-Dollar und behielt "Buy" bei, Barclays hielt "Overweight" mit einem Ziel von 275 US-Dollar. Lobend hervorgehoben wurden der starke Ausblick sowie eine verbesserte Mittelverwendung — Aktienrückkäufe und eine erhöhte Dividende wurden als vertrauensbildende Maßnahmen gewertet. Allerdings monierten Beobachter eine unter der Oberfläche vergleichsweise ruhige Dynamik für Nvidia: Anleger hätten auf deutlich steigende Margen, aggressivere Prognosen oder klare Hinweise auf eine neue Beschleunigung der KI-Investitionen gehofft.

Unter Privatanlegern und Marktkommentatoren herrscht Uneinigkeit. Einige sehen in Rücksetzern Kaufgelegenheiten und betonen Hold-Strategien, andere warnen vor Bilanztricks, Channel-Stuffing und stark steigenden Vorräten, die das reale Wachstum verschleiern könnten. Technische Analysten schlagen alarmistische Töne an: Sie erkennen Muster früherer Korrekturen, hohe Bewertungsexzesse und austrocknende Liquidität, die im Fall eines Marktausbruchs zu einer scharfen Abwärtsbewegung führen könnten.

Fazit: Kurzfristig liefern starke Zahlen Argumente für weitere Kursgewinne, langfristig stehen jedoch makroökonomischer Gegenwind und strategische Risiken, die das Wachstum und die Bewertung von Nvidia unter Druck setzen. Für Anleger bedeutet das erhöhte Urteil der Experten eine Bestätigung der langfristigen Chancen, doch die kurzfristige Entwicklung bleibt fragil. Entscheidend wird nun sein, ob Nvidia die Margen stabilisiert, zusätzliche Wachstumsfelder erschließt und technologische Vorsprünge gegen neue Wettbewerber verteidigt. Regulatorische Risiken, geopolitische Spannungen und mögliche Verzögerungen bei neuen Produkten wie dem Grafikprozessor Rubin könnten zusätzliche Unsicherheit bringen. Investoren sollten daher Bewertungen, Cashflows und Kapitalallokation genau prüfen. Eine disziplinierte Due-Diligence und Risikostreuung sind jetzt wichtiger denn je für Anleger insgesamt.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 215,3EUR auf Nasdaq (23. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.