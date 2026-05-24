Bund übernimmt 40% von KNDS – Deutschland wird Großaktionär bei Leopard

KNDS gehört bislang je zur Hälfte dem französischen Staat und den deutschen Familien hinter der früheren Krauss-Maffei Wegmann. Im Zuge des Börsengangs sollen beide Seiten Anteile veräußern; Frankreich und die deutschen Eigentümer wollen jeweils etwa zehn Prozent an Investoren abgeben, während Berlin einen großen Teil der Familienanteile übernimmt. Innerhalb der Bundesregierung war das Volumen der Beteiligung strittig: Verteidigungsminister Boris Pistorius favorisierte eine starke deutsche Präsenz wegen der Bedeutung von KNDS für die Aufrüstung der Bundeswehr, Wirtschaftsministerin Katherina Reiche hatte zunächst eine kleinere Beteiligung präferiert. Letztlich setzte sich offenbar die Linie durch, beide Staaten gleich stark zu beteiligen.

Die Bundesregierung will beim geplanten Sommer-Börsengang des deutsch-französischen Rüstungsunternehmens KNDS eine zentrale Rolle einnehmen: Nach Informationen aus Regierungskreisen plant Berlin, vor dem IPO rund 40 Prozent der Aktien zu übernehmen. Damit würde der Bund künftig denselben Anteil halten wie der französische Staat und als mächtiger Großaktionär neben Paris auftreten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Zugleich ist die staatliche Kontrolle nicht als dauerhaft in dieser Höhe geplant: Reuters zufolge strebt der Bund an, seinen Anteil innerhalb von zwei bis drei Jahren auf etwa 30 Prozent zu reduzieren; Frankreich soll einen ähnlichen Pfad verfolgen. Beide Länder wollen jedoch gleiche Stimmrechte behalten, sodass strategische Entscheidungen – etwa zu Standorten, Arbeitsplätzen oder Kernfragen der Unternehmensführung – künftig nur gemeinsam getroffen werden könnten.

KNDS zählt zu den bedeutendsten europäischen Rüstungsgruppen und produziert unter anderem den Kampfpanzer Leopard 2 sowie den Radpanzer Boxer. Getrieben von der massiven Aufrüstung in Europa verzeichnet das Unternehmen starke Wachstumsraten; der Auftragsbestand liegt inzwischen deutlich über 20 Milliarden Euro. Vor dem IPO wird KNDS in Finanzkreisen mit bis zu rund 20 Milliarden Euro bewertet – der Bundesbeteiligung könnten demnach bis zu acht Milliarden Euro an Ausgaben entsprechen.

Zur Stärkung der Bilanz prüft KNDS parallel den Verkauf eines Teils seiner Beteiligung am Getriebehersteller RENK Group und hatte bereits den Verkauf eines größeren Aktienpakets angekündigt. Finanz- und Kapitalmarktakteure werden das Timing des IPO, die Ausgestaltung der staatlichen Beteiligung und die Folgeverkäufe genau beobachten: Ein signifikanter Staatseintritt sichert zwar Industrie- und Versorgungssicherheit, könnte aber zugleich Markteinflüsse, Bewertung und die Attraktivität für private Investoren beeinflussen.

Fazit: Der Bundes-Einstieg macht Berlin zu einem gewichtigen Akteur bei KNDS und spiegelt die außen- und sicherheitspolitische Priorität wider, bringt aber erhebliche fiskalische Lasten und Governance-Fragen mit sich, die in den kommenden Monaten verhandelt werden müssen.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 48,96EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.