Fresenius: Dividende steigt auf 1,05€ – Milliarden-Umsatz & KI‑Offensive

Kernbotschaft an die Kapitalmärkte: Fresenius erhöht die Dividende. Vorstand und Aufsichtsrat hatten eine Ausschüttung von 1,05 Euro je Aktie vorgeschlagen – ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr – und die Hauptversammlung bestätigte diesen Vorschlag mit nahezu einstimmigen 99,99 Prozent. Insgesamt waren 76,62 Prozent des Stammkapitals vertreten; Entlastungen für die persönlich haftende Gesellschafterin und Aufsichtsratsmitglieder erfolgten mit Zustimmung von 99,41 bzw. über 96 Prozent. Ebenfalls abgesegnet wurden die Schaffung neuen genehmigten und bedingten Kapitals, die Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien sowie die Umwandlung von Inhaber- in Namensaktien zur verbesserten, direkteren Aktionärskommunikation.

Fresenius hat seine Aktionäre auf der Hauptversammlung in Frankfurt mit einer blendenden Bilanz für 2025 und klaren Zukunftssignalen überzeugt. Der DAX-Konzern berichtete von einem „sehr guten“ Geschäftsjahr, einem Umsatz von 22,6 Milliarden Euro und einer Belegschaft von mehr als 178.000 Mitarbeitenden in über 60 Ländern. Vorstand und Aufsichtsrat führten die Erfolge auf die disziplinierte Umsetzung der Konzernstrategie #FutureFresenius zurück; die aktuell eingeläutete dritte Phase „Rejuvenate“ soll Innovationskraft und Resilienz weiter stärken.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Operativ betont Fresenius die Kombination aus gestärkter Bilanz, operativer Stärke und gezielten Investitionen in Forschung, Digitalisierung und KI. In den operativen Geschäften investiert der Konzern mehr als 600 Millionen Euro jährlich in Forschung und Entwicklung – Schwerpunkte sind intravenös verabreichte Generika, Biosimilars, Infusions- und Ernährungstherapien sowie Medizintechnik. Die Krankenhausplattformen Quirónsalud und Helios trieben die Forschung aktiv voran: 2025 verzeichneten sie über 1.700 klinische Studien und mehr als 3.100 wissenschaftliche Veröffentlichungen. Strategisch hervorzuheben ist die Partnerschaft mit SAP und die gemeinsame Investition in das Start-up Avelios Medical, das ein cloud-natives Krankenhausinformationssystem der nächsten Generation entwickelt.

Finanzchefseitig unterstreicht Fresenius, die Prognose 2025 im Jahresverlauf zweimal angehoben und damit operative Robustheit bewiesen zu haben. Analysten dürften die Dividendensteigerung und die starke Abstimmung auf der HV als positives Signal sehen; gleichzeitig mahnt die Gesellschaft zu Vorsicht: Zukünftige Ergebnisse bleiben abhängig von regulatorischen, klinischen, wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken.

Fazit: Fresenius präsentiert sich als finanziell stabiler, strategisch fokussierter Gesundheitskonzern, der durch Innovation und Digitalisierung langfristige Wertschöpfung anstrebt. Für Anleger bedeutet das kurzfristig eine attraktive Ausschüttung und mittelfristig ein Engagement in einem Unternehmen, das auf technologische Modernisierung und Institutsforschung setzt — bei den bekannten Branchenrisiken.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 38,86EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.