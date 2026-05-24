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    Rheinmetall: Analysten kürzen Kursziele – Jetzt einkaufen oder verkaufen?

    Rheinmetall: Analysten kürzen Kursziele – Jetzt einkaufen oder verkaufen?
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Die großen Broker haben ihre Bewertungen für Rheinmetall in dieser Woche deutlich nach unten angepasst, behalten die Aktie aber überwiegend auf der Einkaufsliste. Die Schweizer Großbank UBS senkte ihr Kursziel von 2.200 auf 1.600 Euro und beließ die Einstufung auf „Buy“. Analyst Sven Weier beschreibt das Unternehmen als „irgendwas dazwischen“ von Kodak und Netflix – also weder gänzlich auslaufendes Geschäftsmodell noch disruptiver Wachstumsüberflieger. UBS weist darauf hin, dass Anleger zunehmend die Wettbewerbsfähigkeit des Düsseldorfer Rüstungskonzerns in einem sich wandelnden Verteidigungsmarkt hinterfragen, weil das Kerngeschäft stark auf Munition und gepanzerte Fahrzeuge fokussiert ist.

    UBS erwartet, dass sich Rüstungsausgaben langfristig stärker in neue Technologien verlagern. Gleichwohl könne Rheinmetall kurzfristig von hybriden Lösungen profitieren. Entscheidend sei jedoch, dass das zuletzt stark korrigierte Kursniveau viele positive Erwartungen bereits eingepreist habe: Laut UBS ist in der aktuellen Bewertung kein Wachstum im Munitionsgeschäft über dieses Jahr hinaus berücksichtigt, und der Transporter Boxer sei faktisch aus dem Preisbild herausgerechnet.

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    Auch das Analysehaus Jefferies hat sein Kursziel angepasst, von 2.220 auf 1.890 Euro, und ebenfalls die Empfehlung „Buy“ bestätigt. Jefferies sieht Landverteidigungssysteme weiter als bevorzugtes Subsegment im Sektor, hält jedoch die Bedenken zur Produktrelevanz für übertrieben. Dagegen seien Zweifel an der operativen Umsetzung von Projekten berechtigt, weshalb Jefferies seine Bewertungskennziffern gesenkt hat. Für die Stimmung gegenüber Rheinmetall – aber auch Zulieferern wie CSG und Renk – werde der Auftragseingang zur Schlüsselfrage. Sinkende Bewertungen gepaart mit erwartetem Ergebniswachstum bis 2030 böten aus Sicht der Jefferies-Analysten aber attraktive Einstiegschancen.

    Am Markt sorgt diese Gemengelage für Diskussionen: Während Barclays nach Angaben eines Berichts die Einstufung auf „Buy“ mit einem Kursziel von 2.035 Euro anhob, sehen manche Marktteilnehmer Kursziele tendenziell in Richtung 1.500–1.600 Euro schwinden. In Onlineforen prallen Befürworter, die auf Fundamentaldaten und mögliche Auftragszuflüsse verweisen, und Kritiker aufeinander; einzelne Stimmen prognostizieren sogar Kurse um 1.300 Euro bis 2030.

    Fazit: Die Analysten rücken näher zusammen in der Einschätzung, dass Rheinmetall zwar weiterhin von der verstärkten Verteidigungsnachfrage profitieren kann, zugleich aber Fragen zu Produktmix und Umsetzung bestehen. Kurzfristig dürfte die Aktie volatil bleiben; richtungsweisend werden konkrete Auftragseingänge und Fortschritte in strategischen Technologiefeldern sein.



    Rheinmetall

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    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 1.222EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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