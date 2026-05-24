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    Ölpreise taumeln: Iran-Verhandlungen & Hormus-Blockade treiben Volatilität

    Ölpreise taumeln: Iran-Verhandlungen & Hormus-Blockade treiben Volatilität
    Foto: Jan Woitas - dpa

    Die Ölpreise gaben am Donnerstag deutlich nach, nachdem sie im europäischen Nachmittagshandel noch kräftig zugelegt hatten. Brent-Futures für Juli fielen zuletzt um rund zwei Prozent auf 102,66 US-Dollar je Barrel; das Intraday-Hoch lag bei etwas über 109 Dollar. Die starke Schwankung spiegelt die hohe Sensitivität der Märkte gegenüber Nachrichten über mögliche Fortschritte in den Verhandlungen um ein Ende des Iran-Kriegs wider, zugleich aber auch die fragilen Fundamentaldaten.

    Zunächst hatten Hoffnungen auf ein baldiges Abkommen die Kurse befeuert; im weiteren Verlauf kam es jedoch zu einem Meinungsumschwung, ohne dass belastbare neue Fakten bekannt wurden. Marktteilnehmer werteten dies als Indiz dafür, dass positive Meldungen zwar kurzfristig Risikoaversion senken können, die Preisbildung aber weiter stark von der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit bestimmt wird.

    US-Außenminister Marco Rubio äußerte sich vorsichtig optimistisch: Es gebe „einige gute Anzeichen“, man habe Fortschritte erzielt, zugleich mahnte er zur Zurückhaltung. Präsident Trump bekräftigte, er bevorzuge einen Deal, behielt sich aber „andere Optionen“ vor und forderte wiederholt die Herausgabe von hochangereichertem Uran durch Teheran – ein zentraler Streitpunkt in den Verhandlungen. Die anhaltende Rhetorik Washingtons erhöht die Unsicherheit über die Verhandlungsdauer und das Risiko erneuter Eskalationen.

    Parallel meldete der Iran, innerhalb von 24 Stunden 35 Schiffe durch die Straße von Hormus begleitet zu haben; unabhängige Daten variieren jedoch deutlich. Seit Kriegsbeginn kontrollieren iranische Streitkräfte die Meerenge de facto, verlangen Koordination und Passagegebühren und lassen Schiffe nur in einem Korridor entlang der Küste passieren. Internationale Beobachter sprechen von einer faktischen Einschränkung der freien Durchfahrt; Berichte über Minenwurf erhöhen die Gefährdung. Diese Behinderungen hatten zuvor bereits zu weltweit steigenden Energie- und Kraftstoffpreisen geführt.

    Für die Energiemärkte bedeuten diese Entwicklungen anhaltende Volatilität und einen Risikoaufschlag auf die Preise. Ein dauerhaftes Entspannen der Lage wäre fundamental positiv für die Angebotsseite, dürfte aber Monate dauern und wäre für viele Investoren zu spät, um bestehende Engagements ohne Verluste komplett aufzulösen. Insbesondere Marktteilnehmer mit Fremdkapital- oder Hebelpositionen sehen erhöhten Druck. Kurzfristig bleiben Risikoabsicherung, Diversifikation und eine vorsichtige Reduktion exponierter Energiepositionen ratsam, bis belastbare Fortschritte vorliegen.

    Auch die Finanzmärkte reagieren: Schwankende Risikoaversion beeinflusst Staatsanleiherenditen und kann Portfolioumschichtungen sowie Margin Calls auslösen. Unternehmen sollten Liquiditätslinien, Absicherungsstrategien und War‑Risk‑Versicherungen prüfen. Investoren sollten mit Vorsicht agieren und Liquidität vorhalten.



    Öl (Brent)

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    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 103,9USD auf Lang & Schwarz (23. Mai 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.



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