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    Zalando und Betriebsrat einigen sich - Gerichtsstreit in Erfurt abgewendet

    Zalando und Betriebsrat haben im monatelangen Streit um das Logistikzentrum in Erfurt eine Einigung erzielt, die eine bevorstehende gerichtliche Auseinandersetzung abwendet und den Weg für Verhandlungen...

    Zalando und Betriebsrat einigen sich - Gerichtsstreit in Erfurt abgewendet
    Foto: Bodo Marks - dpa

    Zalando und Betriebsrat haben im monatelangen Streit um das Logistikzentrum in Erfurt eine Einigung erzielt, die eine bevorstehende gerichtliche Auseinandersetzung abwendet und den Weg für Verhandlungen über Interessenausgleich und Sozialplan ebnet. Nach Unternehmensangaben wurde ein Vergleich geschlossen, der das laufende Verfahren beendet und vordringlich Verhandlungen außerhalb einer Einigungsstelle vorsieht. Scheitern diese Gespräche bis zum 20. Juni, soll die Einigungsstelle am 23. Juni eingesetzt werden. Damit ist ein verbindlicher Zeitplan etabliert; bereits in der kommenden Woche sind intensive Verhandlungsrunden geplant, laut Betriebsrat bis zu drei Termine pro Woche.

    Hintergrund ist Zalandos Entscheidung, das Erfurter Logistikzentrum im September zu schließen. Der Standort war lange Teil des Wachstumspfades des Online-Modehändlers. Seit Jahresbeginn schwelt der Konflikt; die Belegschaft ist von ursprünglich rund 2.700 Beschäftigten auf etwa 2.000 geschrumpft, da zahlreiche befristete Verträge ausgelaufen sind. Das Arbeitsgericht hatte die Einsetzung einer Einigungsstelle verfügt; der Betriebsrat legte dagegen Rechtsmittel beim Landesarbeitsgericht ein. Einigungsstellen dienen als Schlichtungsinstanz, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretung in zentralen Fragen keine Einigung finden.

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    Politisch hat der Fall Aufmerksamkeit auf sich gezogen: In Erfurt traf sich die Arbeitnehmervertretung mit Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Die Landesregierung kündigte an, den Prozess aktiv zu begleiten und von Zalando ernsthafte, transparente und faire Verhandlungen auf Augenhöhe zu erwarten. Die klare Erwartung lautet, soziale Verantwortung gegenüber den Beschäftigten wahrzunehmen.

    Marktseitig hat die Nachricht unmittelbare Reaktionen ausgelöst. Anleger und einzelne Marktkommentatoren sehen in der Einigung eine Entlastung für die Aktie: Die Vermeidung langwieriger Gerichtsprozesse und ein klarer Fahrplan reduzieren Unsicherheit. In Online-Diskussionen wurde zudem auf Zalandos strategische Transformation verwiesen — etwa schnellere Integration von About You, Straffung der Kostenstrukturen und eine mögliche stärkere Ausrichtung auf B2B-Geschäftsmodelle mit höheren Margen. Solche Narrativen nähren Erwartungen auf verbesserte Profitabilität und eine Neubewertung der Aktie.

    Gleichzeitig bleibt die Lage komplex: Die Verhandlungen über Interessenausgleich und Sozialplan werden unmittelbare finanzielle Belastungen für Zalando nach sich ziehen. Die konkrete Ausgestaltung der Regelungen, die Zahl der tatsächlich betroffenen Mitarbeitenden und die Kosten für Abfindungen sind ungeklärt und können Einfluss auf Ergebnis und Cashflow haben. Für Investoren und Beschäftigte ist nun entscheidend, wie schnell und fair die Gespräche verlaufen – und ob Zalando die angekündigte Modernisierung der Logistiklandschaft tatsächlich planvoll und sozialverträglich umsetzt.

     


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