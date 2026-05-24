Stellantis will Preisrevolution: Citroën 2CV als E‑Auto unter €15.000

Parallel dazu nutzt Stellantis seine Investorenplattform, um Produktpläne vorzustellen, die das Volumen- und Preissegment in den Mittelpunkt stellen: Citroën belebt die legendäre Ente 2CV als Elektro-Kleinwagen neu. Auf der Konferenz in Auburn Hills wurden erste Eckdaten kommuniziert; das Fahrzeug solle die geplanten neuen EU-Vorgaben für kostengünstige E-Mobile erfüllen und zu Einstiegspreisen unter 15.000 Euro angeboten werden. Citroën betont Attribute wie Erschwinglichkeit, geringes Gewicht, Alltagstauglichkeit, Vielseitigkeit und eine unverwechselbare Persönlichkeit – Eigenschaften, die an das historische Vorbild aus der Zeit von 1948 bis 1990 anknüpfen.

Jefferies bestätigt für Stellantis die Empfehlung "Buy" und ein Kursziel von 10 Euro, sieht die Ziele des Autokonzerns jedoch als sehr langfristig angelegt. Analyst Philippe Houchois schrieb anlässlich der Kapitalmarktveranstaltung des Unternehmens, die mit Daten auf das Jahr 2030 ausgerichteten Zielvorgaben seien erwartungsgemäß weit in der Zukunft angesiedelt, zugleich aber konstruktiv. Die Bestätigung der Einstufung signalisiert, dass das Analysehaus trotz des langen Zeithorizonts an der strategischen Ausrichtung und den Wachstumsperspektiven von Stellantis festhält. Die Veröffentlichung datiert auf den 21. Mai 2026.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Stellantis hatte zudem angekündigt, ab 2028 in seinem Fiat-Werk in Pomigliano ein neuartiges Elektrofahrzeug für zwei Marken des Konzerns zu fertigen. Für die Entwicklung sollen externe Partner hinzugezogen werden; als Vorbild dienen japanische Kei-Cars, die in Abmessung und Leistung limitiert, aber als vollwertige Pendlerfahrzeuge gelten. Diese Kombination aus konzerninterner Fertigungskapazität und externer Entwicklungsunterstützung zielt offensichtlich auf Kosteneffizienz und schnelle Skalierbarkeit ab.

Ökonomisch betrachtet zielen die Maßnahmen darauf ab, das große Marktsegment der preisbewussten Käufer zu erschließen und zugleich regulatorischen Vorgaben der EU zu begegnen. Ein sub-15.000-Euro-EV stellt hohe Anforderungen an Plattformkosten, Batteriepreise und Lieferketten. Die angekündigten Kooperationen und die Nutzung bestehender Produktionsstandorte sind klare strategische Antworten auf diese Herausforderungen. Für Anleger bleibt die entscheidende Frage, ob Stellantis die Kostenbasis, Qualitätsanforderungen und den Absatz in der breiten Masse in Einklang bringen kann.

Jefferies’ positive Einstufung spiegelt Vertrauen in die mittelfristige Fähigkeit des Konzerns wider, die Mobilitätswende marktfähig und profitabel zu gestalten. Kurzfristig bleibt die Bewertung jedoch vom erfolgreichen Produktstart, der Preisgestaltung und der Umsetzung der Lieferkettenstrategie abhängig.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 6,539EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.