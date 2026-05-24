Türkei-Schock: Gericht setzt CHP-Chef Özel ab – Börsen stürzen

Die Entscheidung löste unmittelbare Turbulenzen an den türkischen Finanzmärkten aus: Der Leitindex BIST 100 verlor mehr als sechs Prozent, ein Indikator für erhöhte Risikoaversion unter Anlegern. Marktteilnehmer werten das Verfahren als zusätzlichen Ausdruck politischer Unsicherheit in einem Umfeld, in dem die Justiz zunehmend in den Fokus rückt. Seit mehr als einem Jahr leben die CHP und ihre lokalen Mandatsträger unter verstärktem Druck durch Ermittlungen und Festnahmen; zahlreiche Bürgermeister, darunter der prominente Ekrem İmamoğlu, befinden sich in Untersuchungshaft oder stehen wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht.

Ein Gericht in Ankara hat die Absetzung des Vorsitzenden der größten Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, sowie der aktuellen Parteiführung angeordnet und vorläufig die frühere Parteispitze unter Kemal Kilicdaroglu mit der Führung der Partei betraut. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, dass der Parteitag 2023, auf dem Özel gewählt wurde, wegen "absoluter Nichtigkeit" rückwirkend für ungültig erklärt worden sei; es werde unter anderem ermittelt, ob Delegierte bestochen worden seien. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig; Berufung ist möglich.

Für die Wirtschaft und Investoren bedeutet die Eskalation mehrere relevante Risiken: Erstens erhöht politische Instabilität und der Eindruck einer instrumentalisierten Justiz die wahrgenommene Länder- und Politikrisiken. Zweitens kann eine Schwächung der größten Oppositionspartei die politische Polarisierung verschärfen und den Handlungsspielraum für wirtschaftspolitische Reformen verringern. Drittens sind Kapitalabflüsse und höhere Risikoaufschläge für türkische Anlagen möglich, sollte sich die Verunsicherung verfestigen.

Die CHP selbst bestreitet die Vorwürfe und sieht sich Opfer einer politisch motivierten Kampagne. Parteiintern gibt es langjährige Rivalitäten zwischen dem Lager um Özel und seinem Vorgänger Kilicdaroglu, was den Konflikt zusätzlich kompliziert. Beobachter bezeichnen den Beschluss als "dunklen Tag" für die türkische Demokratie, während Regierungsvertreter Einflussnahme auf die Justiz zurückweisen. Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der seit 2018 erhebliche exekutive Befugnisse innehat, hatte die CHP wiederholt scharf kritisiert. Der weitere Verlauf hängt von möglichen Berufungsverfahren und politischen Reaktionen ab; die nächste reguläre Wahl ist für 2028 terminiert. Anleger und Unternehmen werden die juristischen Entwicklungen und ihre politischen Rückwirkungen genau beobachten müssen.

Auf finanzieller Ebene könnten anhaltende politische Eingriffe und die Wahrnehmung von Rechtsunsicherheit das Risikoaufschlagniveau für türkische Staatsanleihen erhöhen und Druck auf die Lira verstärken, was importierte Inflation weiter antreiben würde. Internationale Investoren beobachten zugleich das Verhalten der Zentralbank und mögliche fiskalpolitische Reaktionen der Regierung. Kurzfristig dürfte die Volatilität an den Kapitalmärkten zunehmen; mittelfristig hängt die Stabilisierung von der juristischen Klärung, den internen Entscheidungen der CHP und dem politischen Kurs der Regierung ab. Die Lage bleibt ein zentraler Faktor für Anleger weltweit.