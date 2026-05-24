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    Nordex eröffnet Rotorblattfabrik in Izmir — Ribera stärkt Europas Windkurs

    Nordex eröffnet Rotorblattfabrik in Izmir — Ribera stärkt Europas Windkurs
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Die Nordex Group hat innerhalb weniger Tage zwei zentrale Weichen für Wachstum und Positionierung in Europa und der Türkei gestellt: Im Mai 2026 nahm das Unternehmen die Serienproduktion seiner neuen Rotorblattfabrik in Menemen (Izmir) auf, und zeitgleich unterstrich ein Besuch von Teresa Ribera, Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, die strategische Bedeutung der Windenergie für Europa – ein politisches Signal für Hersteller wie Nordex.

    Das neue Werk in Izmir erstreckt sich auf rund 130.000 Quadratmetern, wovon circa 90.000 Quadratmeter auf das Produktionsgebäude entfallen. Bei Vollauslastung soll die Fabrik in einem Vier-Schicht-Betrieb bis zu 1.200 Rotorblätter pro Jahr fertigen und etwa 1.200 Mitarbeitende in Produktion und Verwaltung beschäftigen. Gefertigt werden Blätter für die aktuellen Turbinentypen N163 und N175, die auf mittlere bis starke Windverhältnisse ausgelegt sind. Zunächst sind Lieferungen für Projekte vorgesehen, die im Rahmen der türkischen YEKA-Ausschreibungen (u. a. YEKA‑4 und YEKA‑5) vergeben wurden; zugleich ist das Werk als Exportstandort für europäische Projekte angelegt. CEO José Luis Blanco bezeichnet den Produktionsstart als „weiteren Meilenstein“ im Fertigungsverbund und betont den Nutzen lokaler Kapazitäten zur Erfüllung YEKA‑Spezifikationen und zur Stärkung der Wertschöpfung vor Ort.

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    Der strategische Kontext: Die Türkei ist für Nordex ein Kernmarkt. Seit 2009 aktiv, behauptet sich das Unternehmen seit 2017 als Marktführer mit einem Marktanteil von rund 34 Prozent. Die Investition in Menemen festigt diese Position und ergänzt den globalen Fertigungsverbund, zu dem Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA gehören.

    Parallel signalisierte der Besuch von Teresa Ribera in der Nordex‑Zentrale in Hamburg, wie eng europäische Industriepolitik und Energiesicherheit verknüpft sind. Ribera stellte Windenergie als „strategische Technologie“ heraus, die Europas Resilienz gegenüber geopolitischen Schocks stärkt. Nordex nutzte die Gelegenheit, seine Technical Academies als Plattform für standardisierte Schulungen hervorzuheben – ein Baustein zur Sicherung von Qualität und Know‑how in einem wachsenden Markt.

    Für Investoren bleiben die harten Kennzahlen relevant: Nordex hat seit 1985 über 64 GW installiert, erwirtschaftete 2025 rund 7,6 Mrd. EUR Umsatz und beschäftigt mehr als 11.100 Mitarbeitende, davon 8.200 in Europa. Die Kombination aus Produktionsausbau in der Türkei und engem Austausch mit EU‑Politik unterstreicht Nordex’ Ambition, seine industrielle Basis zu stärken und gleichzeitig von steigender Nachfrage nach Onshore‑Windanlagen in Europa und regionalen Ausschreibungen zu profitieren.



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    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,91 % und einem Kurs von 42,76EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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