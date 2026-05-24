Nordex eröffnet Rotorblattfabrik in Izmir — Ribera stärkt Europas Windkurs

Die Nordex Group hat innerhalb weniger Tage zwei zentrale Weichen für Wachstum und Positionierung in Europa und der Türkei gestellt: Im Mai 2026 nahm das Unternehmen die Serienproduktion seiner neuen Rotorblattfabrik in Menemen (Izmir) auf, und zeitgleich unterstrich ein Besuch von Teresa Ribera, Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, die strategische Bedeutung der Windenergie für Europa – ein politisches Signal für Hersteller wie Nordex. Das neue Werk in Izmir erstreckt sich auf rund 130.000 Quadratmetern, wovon circa 90.000 Quadratmeter auf das Produktionsgebäude entfallen. Bei Vollauslastung soll die Fabrik in einem Vier-Schicht-Betrieb bis zu 1.200 Rotorblätter pro Jahr fertigen und etwa 1.200 Mitarbeitende in Produktion und Verwaltung beschäftigen. Gefertigt werden Blätter für die aktuellen Turbinentypen N163 und N175, die auf mittlere bis starke Windverhältnisse ausgelegt sind. Zunächst sind Lieferungen für Projekte vorgesehen, die im Rahmen der türkischen YEKA-Ausschreibungen (u. a. YEKA‑4 und YEKA‑5) vergeben wurden; zugleich ist das Werk als Exportstandort für europäische Projekte angelegt. CEO José Luis Blanco bezeichnet den Produktionsstart als „weiteren Meilenstein“ im Fertigungsverbund und betont den Nutzen lokaler Kapazitäten zur Erfüllung YEKA‑Spezifikationen und zur Stärkung der Wertschöpfung vor Ort.

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