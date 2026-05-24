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    Uber bietet 33 € für Delivery Hero – Morgan Stanley hält 26–35%

    Uber bietet 33 € für Delivery Hero – Morgan Stanley hält 26–35%
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Delivery Hero steht im Mittelpunkt heftiger Spekulationen: Innerhalb weniger Tage bestätigte die Berliner Lieferplattform sowohl bedeutende Offenlegungen zu Großpositionen eines Finanzinstituts als auch Kontaktaufnahmen eines möglichen Übernehmers. Am 23. Mai teilte Delivery Hero als Insiderinformation mit, dass Uber Technologies mit einem indikativem Angebot von 33 Euro pro Aktie auf die Gesellschaft zugekommen sei. Die Mitteilung betont zugleich, dass es sich nicht um ein verbindliches Angebot handele und die Gesellschaft ihren laufenden strategischen Überprüfungsprozess fortsetze.

    Parallel veröffentlichten Morgan Stanley-Einheiten zwischen dem 21. und 22. Mai mehrere Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG, die erhebliche wirtschaftliche Exponierungen in Delivery-Hero-Aktien offenlegen. Je nach Einreichung schwankte die berichtete Gesamtexposure – bestehend aus direkten Stimmrechten und verschiedenen Instrumenten wie Equity Swaps, Call- und Put-Optionen sowie Rückrufrechten aus Wertpapierleihgeschäften – zwischen rund 26 % und 35 % der Stimmrechte. Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG geteilten Stimmrechte beträgt 303.765.679. Insbesondere Equity Swaps trugen in den Meldungen den größten Anteil und machten in einzelnen Einreichungen über 20 Prozentpunkte aus, was die wirtschaftliche Bedeutung derivativer Positionen für die Deutung von Großaktionärsstrukturen unterstreicht.

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    Vor dem Hintergrund dieser Offenlegungen bietet das indikative Uber-Angebot von 33 Euro pro Aktie eine interessante Bewertungsrelation: Das US-Analysehaus Bernstein hält Delivery Hero zwar weiterhin für „Outperform“ mit einem Kursziel von 28 Euro, sieht aber insbesondere die südkoreanische Tochter Baemin als operativen Hebel. Bernstein bewertet Baemin als auf dem Weg von verlustgetriebenen Subventionsstrategien hin zu disziplinierterer Monetarisierung; Chancen sah der Analyst vor allem im Quick-Commerce-Geschäft und staatlichen Gutscheinprogrammen. In einem möglichen Übernahmekontext könnte Baemin folglich als strategischer Werttreiber gelten.

    Für Investoren und Marktteilnehmer bleiben mehrere Fragen offen: Wie verbindlich ist das indikative Angebot von Uber, welche Prämie würde es gegenüber dem aktuellen Kursniveau bedeuten, und wie werden die großen derivativen Positionen – wie die von Morgan Stanley deklarierten Equity Swaps – das Abstimmungsverhalten und mögliche Abwehr- oder Unterstützungsaktionen beeinflussen? Delivery Hero betont die Unsicherheit zukunftsgerichteter Aussagen und kündigt an, weitere Informationen bei Bedarf zu kommunizieren. Bis dahin dürften Kurs und Volatilität der Aktie weiterhin sensitiv auf Nachrichtenlage und Großaktionärsbewegungen reagieren.



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    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,92 % und einem Kurs von 35,53EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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