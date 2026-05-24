Uber bietet 33 € für Delivery Hero – Morgan Stanley hält 26–35%

Delivery Hero steht im Mittelpunkt heftiger Spekulationen: Innerhalb weniger Tage bestätigte die Berliner Lieferplattform sowohl bedeutende Offenlegungen zu Großpositionen eines Finanzinstituts als auch Kontaktaufnahmen eines möglichen Übernehmers. Am 23. Mai teilte Delivery Hero als Insiderinformation mit, dass Uber Technologies mit einem indikativem Angebot von 33 Euro pro Aktie auf die Gesellschaft zugekommen sei. Die Mitteilung betont zugleich, dass es sich nicht um ein verbindliches Angebot handele und die Gesellschaft ihren laufenden strategischen Überprüfungsprozess fortsetze. Parallel veröffentlichten Morgan Stanley-Einheiten zwischen dem 21. und 22. Mai mehrere Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG, die erhebliche wirtschaftliche Exponierungen in Delivery-Hero-Aktien offenlegen. Je nach Einreichung schwankte die berichtete Gesamtexposure – bestehend aus direkten Stimmrechten und verschiedenen Instrumenten wie Equity Swaps, Call- und Put-Optionen sowie Rückrufrechten aus Wertpapierleihgeschäften – zwischen rund 26 % und 35 % der Stimmrechte. Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG geteilten Stimmrechte beträgt 303.765.679. Insbesondere Equity Swaps trugen in den Meldungen den größten Anteil und machten in einzelnen Einreichungen über 20 Prozentpunkte aus, was die wirtschaftliche Bedeutung derivativer Positionen für die Deutung von Großaktionärsstrukturen unterstreicht.

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