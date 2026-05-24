Zeiss Meditec setzt auf Bronwyn Brophy O’Connor – Neuanfang für Aktie?

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat nach monatelanger Suche eine Nachfolgerin für den im Dezember überraschend abberufenen Vorstandsvorsitzenden Maximilian Foerst gefunden: Bronwyn Brophy O’Connor soll den Posten übernehmen, teilte der Aufsichtsrat nach seiner Sitzung mit. Die Managerin ist derzeit CEO der schwedischen Vitrolife Group und bringt laut Unternehmensangaben rund 25 Jahre Erfahrung in Medizintechnik und Life Sciences mit; frühere Stationen umfassen Thermo Fisher Scientific, Medtronic und Johnson & Johnson. Der genaue Dienstantritt hängt noch von Verhandlungen mit ihrem bisherigen Arbeitgeber ab. Bis dahin bleibt Andreas Pecher interimistisch Vorstandschef der Carl Zeiss Meditec AG. Parallel wurde Brophy O’Connor auch in den Vorstand der Mutter Carl Zeiss AG berufen, während Pecher CEO der Carl Zeiss AG verbleibt. Unternehmensseitig wird die Bestellung als Abschluss des Auswahlprozesses zur langfristigen Neubesetzung des Vorstandsvorsitzes gewertet. Die Konzernspitze betont, die bereits eingeleitete Neuausrichtung nun "konsequent fortzuführen". Für Investoren dürfte die Personalentscheidung zumindest kurzfristig Unsicherheiten reduzieren: Nach dem abrupten Abgang Foersts infolge eines Verstoßes gegen den internen Verhaltenskodex hatte sich ein mehrmonatiges Vakuum aufgetan, das Fragen zur Führungskontinuität und zur strategischen Ausrichtung aufwarf.

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