Amundi reduziert, Morgan Stanley baut aus – beide knapp unter 5%

Scout24 verzeichnet Ende Mai zwei Meldungen großer institutioneller Investoren, ohne dass die Schwelle für eine meldepflichtige Beteiligung über 5 Prozent überschritten wird. Am 21.05.2026 meldete Amundi S.A. nach § 40 WpHG einen Rückgang ihres aggregierten Anteils an Scout24: Die summe der Stimmrechte liegt nun bei 3,84 Prozent (2.823.521 Aktien), hinzu kommen durch verliehene Wertpapiere 0,53 Prozent (388.092), insgesamt 4,37 Prozent. In einer früheren Mitteilung hatte Amundi noch eine Summe von 5,31 Prozent angegeben, wodurch sich ein klarer Rückgang um rund 0,94 Prozentpunkte ergibt. Aus der Meldung geht ferner hervor, dass die Beteiligung über Tochtergesellschaften wie Amundi Asset Management S.A.S. gesteuert wird; Amundi gibt an, weder beherrscht zu werden noch andere Unternehmen zu beherrschen, die Stimmrechte von Scout24 halten.

Einen Tag später, am 22.05.2026, meldete Morgan Stanley entsprechend erhöhte Exposure-Werte. Die Bank weist 3,01 Prozent zugerechnete Stimmrechte (2.215.080 Aktien) aus; Instrumente wie Rückübertragungsansprüche aus Wertpapierleihen (590.616 Stück; 0,80 Prozent) sowie Bar-abgerechnete Equity-Swaps (775.015; 1,05 Prozent) und eine kleine Compound-Option führen zu einem Instrumentenanteil von insgesamt 1,86 Prozent. Die kombinierte Quote beläuft sich folglich auf 4,87 Prozent, gegenüber 4,43 Prozent in der letzten Meldung – eine moderate Zunahme um 0,44 Prozentpunkte. Auch Morgan Stanley betont, dass keine herrschenden Unternehmensverhältnisse bestehen; zahlreiche Konzerngesellschaften werden in der Kette aufgeführt, ohne dass einzelne Töchter Schwellenwerte von 3 beziehungsweise 5 Prozent überschreiten.

Beide Meldungen beziehen sich auf die identische Grundgesamtheit von 73,500,000 nach § 41 WpHG registrierten Stimmrechten. Aus marktwirtschaftlicher Sicht signalisieren die Anpassungen institutionelles Rebalancing: Amundi reduziert seine Anzeigenposition, während Morgan Stanley wirtschaftliche Exposures über derivativ strukturierte Instrumente ausweitet. Insbesondere Securities Lending und Equity Swaps beeinflussen die berichteten Instrumentenanteile, ohne zwingend unmittelbare Stimmrechtsausübung zu bedeuten. Für Anleger und Analysten bleibt relevant, dass trotz Veränderungen keine der beiden Institutionen die Meldegrenze von fünf Prozent erreicht hat; damit sind kurzfristig keine übernahmerelevanten Machtverschiebungen zu erwarten. Marktbeobachter werden jedoch weitere Meldungen verfolgen, da institutionelle Fluktuationen Hinweise auf Positionsaufbau oder -abbau geben können.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 71,85EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.