Euro auf Achterbahnfahrt: Iran-Verhandlungen und Ölpreise treiben Märkte

Auslöser der Erholungsbewegung waren Aussagen aus Washington, wonach die Verhandlungen mit dem Iran in der "Endphase" seien. Teheran erklärte, ein jüngster US-Vorschlag habe einige Differenzen überbrückt, gleichzeitig aber Signalwirkung erzeugt, nachdem Medien berichtet hatten, der Iran wolle sein Uran behalten. Parallel verhandelt Teheran offenbar mit Oman über ein dauerhaftes Mautsystem zur Kontrolle des Schiffsverkehrs in der strategisch wichtigen Straße von Hormus – ein Vorstoß, der internationale Spannungen nährt, während die USA die Meerenge offen und mautfrei halten wollen.

Der Euro blieb in dieser Handelswoche volatil, getrieben von Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Konflikt, widersprüchlichen politischen Signalen und schwankenden Ölpreisen. Zwischenzeitlich fiel die Gemeinschaftswährung unter die Marke von 1,16 US-Dollar, erholte sich angesichts erneuter Verhandlungszuversicht aber wieder bis auf rund 1,1614 US-Dollar in New York. Die Europäische Zentralbank veröffentlichte Referenzkurse, zuletzt 1,1599 US-Dollar am Mittwoch und 1,1595 am Freitag; der Dollar kostete damit etwa 0,8624 Euro.

Die Unsicherheit über den Ausgang der Gespräche führte zu starken Preisschwankungen am Ölmarkt, die ihrerseits auf die Devisenmärkte durchschlugen. Höhere Risiken für die Ölversorgung erhöhen Inflationsunsicherheit und könnten geldpolitische Reaktionen der Notenbanken nach sich ziehen, was Investoren zur Vorsicht beim Währungshandel zwingt. Marktkommentare der Dekabank betonen, dass substanzielle Fortschritte bei der Konfliktlösung nötig seien, um die Stimmung in Unternehmen und an den Energiemärkten nachhaltig zu beruhigen.

Neben geopolitischen Faktoren rückten in den kommenden Tagen Konjunkturdaten stärker in den Fokus: Die Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone hat sich bereits verschlechtert, und der Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland gilt als wichtiger Indikator, der zeigen könnte, wie stark der Iran-Krieg die Realwirtschaft trifft. Überraschend positive Signale kamen aus Japan, wo die Exporte im April um 14,8 Prozent zulegten – ein Faktor, der den Yen allerdings nur wenig bewegte.

Für Anleger bleiben damit zwei Risiken zentral: die geopolitische Entwicklung im Nahen Osten und die konjunkturelle Reaktion, die Notenbanken und Rohstoffpreise bestimmt. Kurzfristig dürften Nachrichtenlagen und Wirtschaftsindikatoren die Richtungsentscheidung am Devisenmarkt bestimmen. Darüber hinaus hat die Europäische Zentralbank mit der Festlegung von Referenzkursen für weitere Währungen Orientierung geschaffen: Ein Euro entsprach am Freitag 0,86418 britischen Pfund, 184,53 japanischen Yen und 0,9119 Schweizer Franken. Solche Fixierungen dienen zwar lediglich als Orientierung, doch sie spiegeln die tagtägliche Marktvolatilität wider. Marktteilnehmer beobachten vor diesem Hintergrund die Inflationsdaten und die Geldpolitik sehr genau: Anhaltende Ölpreisaufschläge würden die Inflationsraten stützen und könnten die EZB zu weniger nachgiebigen Signalen veranlassen. Entsprechend bleibt die Lage anfällig für plötzliche Umschläge, sodass kurzfristige Absicherungsstrategien gefragt sind. Investoren bleiben entsprechend vorsichtig unterwegs.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,160USD auf Forex (24. Mai 2026, 04:37 Uhr) gehandelt.