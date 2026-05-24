Richemont: Cartier treibt Umsatz, Margen bröckeln – Aktie sackt ab

Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich nur marginal um ein Prozent auf 4,5 Milliarden Euro, die EBIT-Marge schrumpfte um 0,9 Prozentpunkte auf 20,0 Prozent. Unter dem Strich stieg der Konzerngewinn deutlich um 27 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro – ein Plus, das teilweise auf einen einmaligen Effekt zurückzuführen ist: Im Vorjahreszeitraum war ein Verlust aus dem nicht fortgeführten Onlinegeschäft verbucht worden; dieses Segment wurde Ende April 2025 an Mytheresa verkauft.

Richemont hat das Geschäftsjahr 2025/26 (Ende März) mit moderatem Umsatzwachstum, aber unter Druck stehender Profitabilität abgeschlossen. Der Luxusgüterkonzern steigerte den Umsatz um fünf Prozent auf 22,4 Milliarden Euro; organisch – also bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte – lag das Wachstum bei kräftigen elf Prozent und übertraf damit die Konsensschätzung von rund zehn Prozent. Treiber war vor allem das Schmuckgeschäft mit der Vorzeigemarke Cartier, während das traditionell schlechter performende Uhrensegment, unter anderem Marken wie IWC, lediglich leichte organische Zuwächse verzeichnete.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Neben den operativen Kennzahlen belasteten Währungs- und Rohstoffeffekte die Profitabilität: Ein starker Schweizer Franken sowie gestiegene Goldpreise wirkten sich negativ auf die Margen aus und führten dazu, dass Ergebniskennzahlen die Markterwartungen bei einigen Analysten nicht vollständig erfüllen konnten. Die Aktie reagierte volatil: Nach einem kurzzeitigen Kurssprung drehte das Papier ins Minus und liegt seit Jahresbeginn rund zehn Prozent im Minus.

Die Unternehmensführung zeigte sich aktionärsfreundlich: Für die Publikumsaktien (A-Aktien) sind eine ordentliche Dividende von 3,30 Schweizer Franken sowie eine Sonderdividende von 1,00 Franken je Aktie vorgesehen (Vorjahr: 3,00 Franken). Zudem kündigte Richemont ein Rückkaufprogramm von bis zu zehn Millionen A-Aktien ab dem 26. Mai an – ein Signal für Vertrauen in die eigene Kapitalallokation.

Analysten kommentierten die Zahlen unterschiedlich: Während die Deutsche Bank Richemont als Erwartungen erfüllend wertet und Bernstein das starke Wachstum im Schlussquartal hervorhebt, sehen Vontobel und die Zürcher Kantonalbank Risiken durch Währungseffekte und eine insgesamt gedämpfte Konsumentenstimmung in Schlüsselmärkten wie Europa, den USA und den VAE. Die UBS belässt Richemont auf „Buy“ mit einem Kursziel von 182 Franken.

Einen konkreten Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2026/27 gab der Konzern wie gewohnt nicht; die strategische Stoßrichtung bleibt Wachstum im Schmucksegment bei gleichzeitiger Zurückhaltung im Uhrensektor sowie aktive Kapitalrückführung an die Aktionäre.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 168,5EUR auf Lang & Schwarz (23. Mai 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.