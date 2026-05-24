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    Walmart wächst stark – doch steigende Treibstoffkosten bedrohen Margen

    Walmart wächst stark – doch steigende Treibstoffkosten bedrohen Margen
    Foto: Seth Perlman - dpa

    Der Einzelhandelsriese Walmart hat im Auftaktquartal seines Geschäftsjahres 2026/27 erneut bewiesen, dass er der anziehenden Inflation standhalten kann, sieht sich aber zunehmenden Belastungen durch gestiegene Treibstoffkosten gegenüber. Der Umsatz kletterte um gut 7 Prozent auf 177,8 Milliarden Dollar (bei konstanten Wechselkursen +5,9 Prozent). Das Heimatgeschäft in den USA wuchs auf vergleichbarer Basis ohne Treibstoffumsätze um 4,1 Prozent, das internationale Geschäft legte in konstanten Währungen rund zehn Prozent zu. Elektronischer Handel expandierte kräftig (+26 Prozent) und trieb das Wachstum, während Schnelllieferungen, ein ausgebauter Marktplatz für Drittanbieter und ein wachsendes Werbegeschäft zusätzliche Impulse lieferten.

    Operativ verbesserte das Unternehmen sein Ergebnis um fünf Prozent auf 7,5 Milliarden Dollar, wobei höhere Treibstoffkosten für Logistik die Entwicklung um etwa 2,5 Prozentpunkte belasteten. Unter dem Strich stieg der Konzerngewinn um fast 19 Prozent auf rund 5,3 Milliarden Dollar. Finanzchef John David Rainey betonte, Walmart habe bislang „praktisch die gesamten“ Mehrkosten selbst aufgefangen, warnte aber, dass anhaltender Kostendruck durch den Konflikt im Iran die Margen weiter belasten und langfristig auch Preiserhöhungen für Kundinnen und Kunden nach sich ziehen könne.

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    Für das zweite Geschäftsjahrquartal gab das Management eine moderatere Umsatzprognose ab: Bei konstanten Wechselkursen wird ein Wachstum von vier bis fünf Prozent erwartet, das operative Ergebnis soll jedoch stärker anziehen (plus sieben bis zehn Prozent). Das bereinigte Ergebnis je Aktie wird bei 0,72 bis 0,74 Dollar gesehen (Vorjahr 0,68), blieb aber hinter Analystenerwartungen zurück. In der Folge reagierte der Markt sensibel: Walmart-Aktien gerieten zeitweise deutlich unter Druck, diverse Kommentatoren sprachen von einem insgesamt soliden, aber mit Blick auf Erwartungen durchwachsenen Bericht.

    Analystenmeinungen fielen gemischt aus. JPMorgan behielt die Einstufung „Overweight“ mit Kursziel 137 Dollar bei und sieht den Rücksetzer als Kaufchance, während andere Experten auf die etwas schwächere Ergebnisentwicklung hinwiesen. Insgesamt signalisiert der Quartalsbericht, dass Walmart seine Preispolitik und Wachstumsinvestitionen wirkungsvoll nutzt, gleichwohl besteht ein klares Risiko durch volatile Energiepreise und damit verbundenen Margendruck.

    Besonders auffällig ist die unterschiedliche Konsumentenentwicklung: Höherverdienende Kunden kauften weiterhin freimütig ein, während Haushalte mit geringeren Einkommen stärker sparen und verstärkt auf Promotions achten. Walmarts Strategie, auf Omnichannel, schnellere Zustellung und ein breiteres Sortiment zu setzen, reduziert Abhängigkeiten von einzelnen Sparten und stützt die Marktposition. Gleichwohl müssen Anleger und Beobachter die Entwicklung der Transportkosten und mögliche Weitergabe an Verbraucherpreise genau beobachten. Kurzfristig bleibt die Aktie volatil, langfristig beurteilen Analysten die Kombination aus Skalenvorteilen, digitaler Offensive und diversifizierten Erlösquellen als Fundament für nachhaltiges Wachstum. Die nächsten Quartale werden zeigen, wie stabil dieser Weg ist. Vermutlich.



    Walmart

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    ISIN:US9311421039WKN:860853
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    Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 120,3EUR auf Nasdaq (23. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



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