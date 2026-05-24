Gatzer geht, Franz im Visier – Bahn-Aufsicht vor großem Umbruch

Parallel berichten Medien, dass Gatzer für den Vorsitz des Aufsichtsrats des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) vorgesehen sei und dort Jörg Simon ablösen könnte. Der BER verweist auf die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung und äußert sich nicht zu Personalfragen. Gatzer bringt Erfahrung aus der öffentlichen Verwaltung mit; er war Staatssekretär im Bundesfinanzministerium.

An der Spitze des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn deutet sich ein personeller Wechsel an: Werner Gatzer, im September 2022 zum Vorsitzenden gewählt, will nach Angaben aus Regierungskreisen seinen Posten voraussichtlich 2027 räumen. Als möglicher Nachfolger gilt Christoph Franz, ehemaliger Lufthansa-Chef und seit März Mitglied des Bahn-Aufsichtsrats. Franz müsste formal vom Kontrollgremium gewählt werden. Ein Sprecher von Verkehrsminister Patrick Schnieder bestätigte, Gatzer habe angekündigt, nicht die volle Wahlperiode auszufüllen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Personalie ist Teil einer breiteren Neuordnung bei der bundeseigenen Bahn. Bereits im Herbst kam es an der Vorstandsspitze zu Veränderung: Evelyn Palla übernahm als Vorstandsvorsitzende von Richard Lutz. Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD ist zudem vorgesehen, Aufsichtsrat und Vorstand der Deutschen Bahn sowie der Infrastruktursparte InfraGO neu aufzustellen, um mehr Fachkompetenz abzubilden und Gremien zu verschlanken. Die Debatte um Reformen, professionalisierte Führung und staatsnahe Kontrolle bleibt damit virulent.

Aus Kapitalmarkt-Perspektive fällt zudem eine Stimmrechtsmitteilung zur Deutschen Lufthansa ins Gewicht: The Capital Group Companies, Inc. meldete per 19. Mai 2026 einen Stimmrechtsanteil von insgesamt 5,15 Prozent an der Deutschen Lufthansa AG (4,88 Prozent direkte Stimmrechte, 0,27 Prozent aus Instrumenten bzw. aus Wertpapierleihe). Die Meldung, übermittelt via GlobeNewswire, nennt eine absolute Zahl von 58.654.957 zuordenbaren Stimmrechten bezogen auf die Stammaktienbasis von 1.202.082.895.

Für Unternehmenssteuerung und Marktteilnehmer sind beide Meldungen relevant: Bei der Bahn geht es um staatliche Governance, strategische Neuausrichtung und Signale an Investoren und Partner; bei Lufthansa dokumentiert die Beteiligung eines großen US-Vermögensverwalters erneut externe Konzentrationsprozesse im Aktionariat, die Einfluss auf Governance und Kapitalmarkterwartungen haben können. Beide Vorgänge unterstreichen die Bedeutung von Personalpolitik in DAX- und Staatskonzernen.

Marktwirtschaftlich sind die Personalentscheidungen nicht ohne Bedeutung: Ein Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats kann strategische Akzente setzen, etwa bei Investitionsprioritäten, Infrastrukturprojekten und der Zusammenarbeit mit Bund und Ländern. Christoph Franz bringt Management- und Luftfahrtbranche-Erfahrung, was Perspektiven für internationale Partnerschaften und Effizienzprogramme eröffnen könnte. Gleichwohl steht die Bahn vor operativen Herausforderungen – Pünktlichkeit, Modernisierung der Flotte und Ausbau der Schieneninfrastruktur –, die Governance-Änderungen allein nicht lösen. Politische Akteure, Gewerkschaften und Großaktionäre dürften die Nominierungen genau beobachten; die definitive Entscheidung fällt mit der formalen Wahl durch den Aufsichtsrat. Investoren werden kurzfristig auf Signale und langfristig auf Ergebnisse achten.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 7,85EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.