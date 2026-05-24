JPMorgan & Goldman stürzen Lanxess – droht Krise im Chemiesektor?

JPMorgan und Goldman Sachs haben innerhalb weniger Tage übereinstimmend ihre Einschätzungen zu Lanxess verschärft – ein Signal, das nicht nur den Kurs, sondern auch das Sentiment gegenüber dem europäischen Chemiesektor belastet. Die US-Bank JPMorgan stufte Lanxess bei unverändertem Kursziel von 18 Euro von "Overweight" auf "Neutral" herab. Analyst Chetan Udeshi sieht einen Rückfall in den "Branchen‑Blues": Kurzfristige Preisfaktoren infolge der Verwerfungen im Nahen Osten dürften schwächer und bereits abflachend sein, sodass Anleger das zweite Quartal kaum überbewerten sollten. Strukturelle Probleme wie immense Überkapazitäten und der zunehmende Druck durch Spezialproduktanbieter aus China und Asien rücken wieder in den Fokus. Noch deutlicher fiel die Reaktion von Goldman Sachs aus: Das Haus senkte das Kursziel von 21 auf 13 Euro und degradierte die Aktie von "Neutral" auf "Sell". Analystin Georgina Fraser zweifelt daran, dass die Preissteigerungen, die teilweise dem Krieg zugeschrieben werden, nachhaltige Margenvorteile für Lanxess bringen. Die Q1‑Zahlen gaben demnach kaum Hinweise auf einen nennenswerten Profithebel, und der Ausblick für das operative Ergebnis im zweiten Quartal liege laut Fraser deutlich unter Konsens und ihren eigenen Erwartungen. Zugleich betont sie anhaltende Bilanzrisiken, sodass die Risiken durch geopolitische Verwerfungen gestiegen, echte Margenchancen aber ausgeblieben seien.

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