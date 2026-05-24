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    JPMorgan & Goldman stürzen Lanxess – droht Krise im Chemiesektor?

    JPMorgan & Goldman stürzen Lanxess – droht Krise im Chemiesektor?
    Foto: LANXESS

    JPMorgan und Goldman Sachs haben innerhalb weniger Tage übereinstimmend ihre Einschätzungen zu Lanxess verschärft – ein Signal, das nicht nur den Kurs, sondern auch das Sentiment gegenüber dem europäischen Chemiesektor belastet. Die US-Bank JPMorgan stufte Lanxess bei unverändertem Kursziel von 18 Euro von "Overweight" auf "Neutral" herab. Analyst Chetan Udeshi sieht einen Rückfall in den "Branchen‑Blues": Kurzfristige Preisfaktoren infolge der Verwerfungen im Nahen Osten dürften schwächer und bereits abflachend sein, sodass Anleger das zweite Quartal kaum überbewerten sollten. Strukturelle Probleme wie immense Überkapazitäten und der zunehmende Druck durch Spezialproduktanbieter aus China und Asien rücken wieder in den Fokus.

    Noch deutlicher fiel die Reaktion von Goldman Sachs aus: Das Haus senkte das Kursziel von 21 auf 13 Euro und degradierte die Aktie von "Neutral" auf "Sell". Analystin Georgina Fraser zweifelt daran, dass die Preissteigerungen, die teilweise dem Krieg zugeschrieben werden, nachhaltige Margenvorteile für Lanxess bringen. Die Q1‑Zahlen gaben demnach kaum Hinweise auf einen nennenswerten Profithebel, und der Ausblick für das operative Ergebnis im zweiten Quartal liege laut Fraser deutlich unter Konsens und ihren eigenen Erwartungen. Zugleich betont sie anhaltende Bilanzrisiken, sodass die Risiken durch geopolitische Verwerfungen gestiegen, echte Margenchancen aber ausgeblieben seien.

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    Diese Analystenstimmen treffen auf ein Marktumfeld, das anfällig für Herdentrieb ist: Verkaufsempfehlungen, Leerverkäufe und Ratingsenkungen können sich wechselseitig verstärken und Kurse kurzfristig massiv belasten. In Anlegerforen schlägt sich das in einer Mischung aus Frustration und stoischem Festhalten nieder: Ein Anleger schildert eine langfristige Buy‑and‑Hold‑Strategie mit Nachkäufen bei 15 Euro, Zielverkäufen bei rund 25 Euro zur Verbesserung des durchschnittlichen Einstandskurses und einer finalen Hoffnung auf 75–100 Euro in einem Zeitraum von mehr als fünf Jahren. Solche Narrative spiegeln die Erwartung wider, dass strukturelle Probleme überwunden werden könnten – vorausgesetzt, das Management schafft es, Margen und Bilanz zu stabilisieren.

    Für Investoren bleibt die Lage uneinheitlich: Kurzfristig überwiegen Risiken durch schwächere Nachfrage und Margendruck; mittelfristig könnten operative Verbesserungen oder strategische Maßnahmen Erleichterung bringen. Auffällig ist zudem, dass die letzten Insiderkäufe bereits im Februar 2025 bei knapp 30 Euro getätigt wurden – ein Umstand, den Marktbeobachter als Signal interpretieren und dessen Fehlen heute kritisch sehen. Insgesamt bleibt Lanxess ein Aktienwert mit erhöhtem Risiko‑/Chancenprofil: Branchenstruktur und geopolitische Fragilität setzen die Messlatte für eine nachhaltige Erholung hoch.



    Lanxess

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    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,04 % und einem Kurs von 16,91EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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