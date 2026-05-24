Bunds zwischen Iran-Ängsten und EZB-Dilemma: Renditen wanken

Am folgenden Handelstag stabilisierten sich die Kurse nahezu: Der Bund-Future notierte kaum verändert bei 124,99 Punkten, die Rendite sank auf 3,08 Prozent. Hier wirkten vor allem sinkende Ölpreise stützend, nachdem Berichte über fortgeschrittene Verhandlungen mit dem Iran die Märkte etwas beruhigt hatten. Dennoch belasteten schwächere Einkaufsmanagerindizes von S&P Global die Aussichten; die PMI-Werte fielen und signalisierten einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren, vor allem im Dienstleistungssektor.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen zeigten in der vergangenen Handelswoche wechselhafte Bewegungen, geprägt von geopolitischen Unsicherheiten, Ölpreisschwankungen und wachsender Sorge um die Konjunktur der Eurozone. Nach kräftigen Vortagsgewinnen gaben Bundspapiere am Donnerstag leicht nach: Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,14 Prozent auf 124,78 Punkte, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,19 Prozent. Zuvor hatten Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Konflikts im Iran sowie insgesamt freundlichere Marktstimmungen die Kurse gestützt. Diese Optimismusphase erwies sich jedoch als fragil, da die Straße von Hormus weiterhin blockiert blieb und die Ölpreise erneut anzogen.

Zum Wochenschluss legten Staatsanleihen leicht zu: Der Euro-Bund-Future stieg in den Berichten auf 125,28 beziehungsweise 125,46 Punkte, die Rendite der zehnjährigen Bunds bewegte sich zwischen 3,05 und 3,03 Prozent. Positive Überraschungen bei deutschen Konjunkturdaten, insbesondere ein unerwarteter Anstieg des ifo-Geschäftsklimas, lieferten kurzfristig Halt. Volkswirte warnen jedoch, dass die Lage fragil bleibe und eine Stabilisierung nur vorläufig sein dürfte.

Die makroökonomischen Rahmenbedingungen verschärfen das Dilemma der Europäischen Zentralbank: Gestiegene Inflationsrisiken durch höhere Energiepreise erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinserhöhung im Juni, gleichzeitig würden höhere Zinsen die ohnehin schwache Konjunktur weiter belasten. Bundesbank und Brüsseler Institutionen sehen die deutsche Wirtschaft belastet; die Bundesbank erwartet eine Stagnation im zweiten Quartal, die Europäische Kommission senkte ihre Wachstumsprognose für 2026 deutlich und hob gleichzeitig die Inflationserwartungen an.

Marktteilnehmer berichten, dass Schwankungen am Ölmarkt und die Nachrichtenlage rund um den Iran-Konflikt kurzfristig zu einer erhöhten Nachfrage nach sicheren Staatsanleihen geführt haben, wenn die Unsicherheit steigt, während Phasen geringerer Spannungen Kapital in riskantere Anlagen zurückdrängen. Analysten betonen, dass eine anhaltende Rally in Bundpapieren die Zinskurve flacher machen und damit die Refinanzierungskosten für Banken sowie die Renditeaufschläge für Unternehmensanleihen beeinflussen könnte. Portfolio-Manager bleiben daher vorsichtig, positionieren sich flexibel und beobachten besonders die kommenden EZB-Sitzungen, Ölmarktindikatoren und Konjunkturdaten als mögliche Auslöser für neue Kursbewegungen. Vor allem Unternehmen mit hoher Fremdfinanzierung und exportorientierte Branchen sind empfindlich betroffen auf kurze Sicht.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 125,4EUR auf L&S Exchange (22. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.