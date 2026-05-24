Fresenius MC: Kapitalerhöhung – eigene Aktien auf 0%, Stimmrechte 268,6 Mio

Kernpunkt der Mitteilungen ist die Angabe einer neuen Gesamtzahl der Stimmrechte von 268.564.630, wirksam zum 21. Mai 2026. Im Begleitformular zur Veröffentlichung nach § 41 WpHG wird die Maßnahme als Ausgabe von Bezugsaktien im Sinne des § 41 Abs. 2 WpHG ausgewiesen, was auf eine Kapitalerhöhung durch Bezugsrechtsausgabe oder die Umsetzung entsprechender Bezugsrechtsgeschäfte hindeutet. Mehrstimmrechte bestehen nicht – die Anzahl der Mehrstimmrechte bleibt bei null.

Fresenius Medical Care hat am 22. Mai 2026 zwei Pflichtmitteilungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) veröffentlicht, die auf eine Veränderung der Kapitalstruktur und der Bestände eigener Aktien hinweisen. Über den Kanal der EQS News meldete der Dialyse-Spezialist die neue Gesamtzahl der Stimmrechte sowie eine Aktualisierung zu eigenen Aktienbeständen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Parallel dazu informiert Fresenius Medical Care gemäß § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien. Hier wird ausgewiesen, dass der Emittent zum Stichtag keinen Bestand eigener Aktien hält: der Anteil eigener Aktien liegt bei 0 Prozent der Gesamtstimmrechte. In der Mitteilung wird zudem auf die vorherige Veröffentlichung verwiesen, in der ein Anteil von 5,0338 Prozent angegeben war. Die Kombination der Angaben lässt den Schluss zu, dass durch die jüngste Kapitalmaßnahme – etwa die Ausgabe neuer Aktien – der relative Anteil eigener Aktien an der Gesamtzahl der Stimmrechte verwässert oder aufgelöst wurde.

Die Veröffentlichungen wurden am 22. Mai 2026 über die EQS-Distributionsservices zur europaweiten Verbreitung bekannt gemacht; die Angaben beziehen sich auf Vorgänge vom 21. Mai 2026. Rechtlich beruhen die Bekanntmachungen auf den Meldepflichten des WpHG und dienen Transparenzzwecken für Investoren und Marktteilnehmer.

Für Anleger und Analysten sind die zentralen Implikationen: eine veränderte Stimmrechtsbasis, die Auswirkungen auf Schwellenwerte für Meldepflichten sowie auf Streubesitz- und Liquiditätsbetrachtungen. Die Angabe, dass keine Mehrstimmrechte bestehen und die Gesamtstimmrechte nun bei rund 268,6 Millionen liegen, schafft Klarheit über die Stimmrechtslage nach der Kapitalmaßnahme. Weitere Details zur Art und zum Umfang der ausgegebenen Bezugsaktien sowie etwaige Veränderungen in der Zusammensetzung der Aktionärsstruktur sind nicht explizit in den Kurzmitteilungen erläutert und dürften Gegenstand künftiger Offenlegungen oder des Geschäftsberichts sein.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,94 % und einem Kurs von 37,29EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.