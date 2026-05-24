Novem präsentiert vorläufige Jahreszahlen am 28. Mai – Live-Webcast mit CEO

Die Präsentation sowie eine begleitende Pressemitteilung werden bereits am selben Tag um 09:00 Uhr MESZ auf der Investor-Relations-Website veröffentlicht. Zugleich kündigt Novem die planmäßige Veröffentlichung des Konzern-Jahresfinanzberichts an: Der Bericht wird in deutscher und englischer Sprache am 25. Juni 2026 unter der IR-Seite des Unternehmens verfügbar sein. Damit setzt Novem die üblichen Informationsfristen für börsennotierte Unternehmen um und ermöglicht Marktteilnehmern einen zeitnahen Zugang zu den vollständigen Jahreszahlen und erläuternden Berichten.

Die Novem Group S.A. lädt Investoren und Analysten zur Präsentation der vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/26 (April 2025 bis März 2026) ein. Die Telefonkonferenz findet am 28. Mai 2026 von 14:00 bis 15:00 Uhr MESZ statt; CEO Markus Wittmann und CFO Benjamin Retzer werden die Zahlen vorstellen und im Anschluss Fragen beantworten. Der Live-Audio-Webcast ist über die Novem-Webcastplattform abrufbar, alternativ ist die Teilnahme über eine Telefonkonferenz nach vorheriger Registrierung möglich. Hinweise der Gesellschaft betonen, dass Fragen ausschließlich über die Telefonkonferenz gestellt werden können; nach Anmeldung erhalten Teilnehmer eine Bestätigungs-E‑Mail mit individuellen Einwahldaten.

Novem, mit Sitz in Luxemburg, positioniert sich als führender Zulieferer hochwertiger Zierteile und dekorativer Funktionselemente für das Fahrzeuginnenraumsegment der Premium-Automobilindustrie. Das Produktportfolio umfasst unter anderem Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik. Das Unternehmen beliefert nach eigenen Angaben alle weltweit führenden Premium-Automobilhersteller und hebt Qualität, Technologie und Innovationskraft als zentrale Wettbewerbsfaktoren hervor.

Historisch gegründet 1947 in Vorbach (Deutschland), hat Novem seine Produktions- und Entwicklungsstandorte global ausgebaut. Das Unternehmen ist an 11 Standorten in Deutschland, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China präsent und beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter. Für das Geschäftsjahr 2024/25 weist Novem einen Umsatz von mehr als 541 Millionen Euro aus.

Novem ist an diversen Handelsplätzen gelistet; relevante Kennzahlen sind ISIN LU2356314745 und WKN A3CSWZ. Marktteilnehmer, die an der Telefonkonferenz teilnehmen oder die Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse verfolgen möchten, werden gebeten, die angegebenen Registrierungswege zu nutzen. Für Rückfragen steht die Investor-Relations-Abteilung unter der Kontaktadresse investor.relations@novem.com sowie über die genannte Telefonnummer zur Verfügung. Die Unternehmensmitteilung wurde über den EQS-News-Service verbreitet; der Emittent trägt die Verantwortung für den Inhalt.

Die Novem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,66EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.