Großaktionär zeichnet Kapitalerhöhung – 24.000 Aktien zu 25€
Die Leo International Precision Health AG hat am 22. Mai 2026 eine Barkapitalerhöhung beschlossen, mit der das Grundkapital gegen Bareinlagen um rund 4,2 % erhöht wird. Insgesamt werden 24.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben, wodurch sich das Grundkapital von bislang EUR 576.000 auf EUR 600.000 erhöht. Die Ausgabe erfolgt teilweise aus dem genehmigten Kapital 2025 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre. Alle neuen Aktien wurden exklusiv vom Mehrheitsaktionär und Aufsichtsratsvorsitzenden Hsiao‑Hsuan „Leo“ Wang aus Neu‑Taipeh (Taiwan) gezeichnet. Der Bezugspreis beträgt EUR 25,00 je neuer Aktie und liegt damit rund 25 % über dem Schlusskurs der Aktie im regulierten Markt der Frankfurter Börse am Vortag.
Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf EUR 600.000; die Gesellschaft plant, den Nettoemissionserlös vorwiegend zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur Deckung laufender Geschäftskosten zu verwenden. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister werden die neuen Aktien prospektfrei im regulierten Markt der Frankfurter Börse (General Standard) sowie an der Börse Düsseldorf zum Handel zugelassen. Leo International Precision Health weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich nicht um ein öffentliches Verkaufsangebot handelt und die Papiere nicht in den USA, Australien, Kanada oder Japan angeboten werden dürfen; eine Registrierung nach dem US‑amerikanischen Securities Act erfolgte nicht.
Parallel veröffentlichte das Unternehmen gemäß § 41 WpHG die neue Gesamtzahl der Stimmrechte: Mit Wirksamkeit zum 22. Mai 2026 beträgt diese 600.000. Die Mitteilungen wurden als Insiderinformation nach Artikel 17 der EU‑Verordnung 596/2014 über GlobeNewswire verbreitet.
Aus marktwirtschaftlicher Sicht zeigt die Transaktion das Engagement des Großaktionärs zur Kapitalunterlegung ohne breite Kapitalaufnahme am Markt. Der über dem Kurs liegende Bezugspreis signalisiert Vertrauen in die Bewertung und mindert unmittelbare Kursverwässerungseffekte. Da die neuen Aktien ausschließlich an den Mehrheitsaktionär gingen, verändert sich der Streubesitz nur marginal; die Börsenliquidität dürfte daher kaum tangiert werden. Gleichwohl ist die Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts aus Sicht der Minderheitsaktionäre kritisch, da ihnen kein Bezugsrecht eingeräumt wurde. Marktteilnehmer werden nun besonders auf die konkrete Verwendung der Mittel und mögliche weitere Finanzierungsbedarfe in den kommenden Quartalen achten. Die Aktie reagiert kurzfristig sensibel.
Die SPOBAG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 20,00EUR auf Frankfurt (22. Mai 2026, 21:39 Uhr) gehandelt.
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