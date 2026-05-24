Großaktionär zeichnet Kapitalerhöhung – 24.000 Aktien zu 25€

Die Leo International Precision Health AG hat am 22. Mai 2026 eine Barkapitalerhöhung beschlossen, mit der das Grundkapital gegen Bareinlagen um rund 4,2 % erhöht wird. Insgesamt werden 24.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben, wodurch sich das Grundkapital von bislang EUR 576.000 auf EUR 600.000 erhöht. Die Ausgabe erfolgt teilweise aus dem genehmigten Kapital 2025 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre. Alle neuen Aktien wurden exklusiv vom Mehrheitsaktionär und Aufsichtsratsvorsitzenden Hsiao‑Hsuan „Leo“ Wang aus Neu‑Taipeh (Taiwan) gezeichnet. Der Bezugspreis beträgt EUR 25,00 je neuer Aktie und liegt damit rund 25 % über dem Schlusskurs der Aktie im regulierten Markt der Frankfurter Börse am Vortag.

Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf EUR 600.000; die Gesellschaft plant, den Nettoemissionserlös vorwiegend zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur Deckung laufender Geschäftskosten zu verwenden. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister werden die neuen Aktien prospektfrei im regulierten Markt der Frankfurter Börse (General Standard) sowie an der Börse Düsseldorf zum Handel zugelassen. Leo International Precision Health weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich nicht um ein öffentliches Verkaufsangebot handelt und die Papiere nicht in den USA, Australien, Kanada oder Japan angeboten werden dürfen; eine Registrierung nach dem US‑amerikanischen Securities Act erfolgte nicht.