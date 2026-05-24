Wagenknecht fordert billiges Öl und Gas - auch aus Russland

LEUNA (dpa-AFX) - BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht hat einen Schutzschirm für die deutsche Industrie gefordert. Alle Standorte müssten dauerhaft gesichert werden, sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur. "Die industrielle Basis des Landes darf nicht länger aufs Spiel gesetzt werden."

Wagenknecht möchte einen Industriegipfel mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Vertretern der Länder und den Sozialpartnern im Sommer im Osten. "Es ist unhaltbar, dass Deutschland mit die höchsten Energiepreise für die Industrie weltweit hat", sagte Wagenknecht. "Die Bundesregierung muss die Energiepreise in etwa halbieren, um die Industrie vor dem Kollaps zu schützen."