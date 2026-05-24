Wagenknecht fordert billiges Öl und Gas - auch aus Russland
- Schutzschirm für die deutsche Industrie gefordert
- Industriegipfel mit Merz im Sommer im Osten geplant
- Energiepreise halbieren, Öl und Gas günstig einkaufen
LEUNA (dpa-AFX) - BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht hat einen Schutzschirm für die deutsche Industrie gefordert. Alle Standorte müssten dauerhaft gesichert werden, sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur. "Die industrielle Basis des Landes darf nicht länger aufs Spiel gesetzt werden."
Wagenknecht möchte einen Industriegipfel mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Vertretern der Länder und den Sozialpartnern im Sommer im Osten. "Es ist unhaltbar, dass Deutschland mit die höchsten Energiepreise für die Industrie weltweit hat", sagte Wagenknecht. "Die Bundesregierung muss die Energiepreise in etwa halbieren, um die Industrie vor dem Kollaps zu schützen."
Das BSW fordert unter anderem eine Senkung von Steuern und Abgaben. Öl und Gas solle wieder dort eingekauft werden, wo es am billigsten angeboten werde, so Wagenknecht. "Wenn sie nicht verschwinden soll, braucht unsere Industrie wieder preiswerte Energie - auch aus Russland."
Wagenknecht bezeichnete den Standort Leuna als "Herzkammer der ostdeutschen Industrie". Wer die Industrie durch ideologische Energiepolitik im Stich lasse, deindustrialisiere das Land. "Wir brauchen wieder eine Industrie- und Wirtschaftspolitik des gesunden Menschenverstandes." Wagenknecht besucht am Mittwoch den Chemiestandort Leuna (Saalekreis)./cki/DP/zb
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Alles was heute über Iran geschrieben wurde von US Nachrichtenagenturen ist Quatsch. Ich habe iranische Medien mit Übersetzer bemüht, da steht NICHTS, überhaupt nichts von alledem. Ölpreis durch Gelaber gedrückt, um billig einzusteigen und dann kommen die Bomben, so siehts aus. Alles Spekulation, keine Anlageberatung.
Die Begründung ist auch so geil: "Die Befreiung der Schiffe hat so gut geklappt, wir haben deswegen erst einmal aufgehört um die fortgeschrittenen Friedensverhandlungen zu vollenden."