🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Teheran

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    Straße von Hormus bleibt unter Irans Kontrolle

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran behält klare Kontrolle über Straße von Hormus
    • Schiffsverkehr weitgehend lahmgelegt durch Iran
    • Iran hebt Passagen auf Vorkriegsniveau an ohne Rückkehr
    Teheran - Straße von Hormus bleibt unter Irans Kontrolle
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Unmittelbar nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zu einer bevorstehenden Öffnung der Straße von Hormus hat der Iran betont, weiter die Kontrolle über die Meerenge zu behalten. Die für den globalen Öl- und Gasmarkt wichtige Schiffspassage werde auch im Falle eines Abkommens mit den USA "unter voller iranischer Verwaltung und Souveränität bleiben", schrieb ein iranischer Militärsprecher auf der Plattform X.

    Die iranische Nachrichtenagentur Fars meldete, Trumps Darstellung, die Meerenge werde in den Zustand vor dem Krieg zurückkehren, entspreche nicht den Fakten. Trump hatte auf der Plattform Truth Social geschrieben, dass ein Rahmenabkommen in den Verhandlungen um ein Kriegsende mit dem Iran "weitgehend" ausgehandelt sei. Bestandteil der Vereinbarung sei, dass die Straße von Hormus geöffnet werde. Trump schränkte ein, das Ganze stehe unter Vorbehalt einer endgültigen Fertigstellung durch die USA, des Irans und anderer Länder.

    Iran will auch künftig Meerenge kontrollieren

    Irans Streitkräfte hatten kurz nach Kriegsbeginn die Kontrolle über die Straße von Hormus übernommen. Durch Drohungen und Angriffe auf Schiffe kam der Verkehr weitestgehend zum Erliegen. Als Folge stiegen die globalen Energiepreise stark.

    Teheran betont zwar, die Straße von Hormus sei nicht blockiert. Faktisch müssen sich Reedereien jedoch mit iranischen Kontaktstellen koordinieren und hohe Gebühren bezahlen. Nur wenige Schiffe passierten die Meerenge in den vergangenen Wochen. Fars berichtete nun, der Iran habe zwar zugestimmt, die Anzahl der Schiffe, die die Straße passieren, wieder auf das Vorkriegsniveau anzuheben. Dies bedeute aber nicht eine Rückkehr zum Vorkriegszustand./ln/DP/zb





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Erdgas - XD0002745517

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Erdgas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Teheran Straße von Hormus bleibt unter Irans Kontrolle Unmittelbar nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zu einer bevorstehenden Öffnung der Straße von Hormus hat der Iran betont, weiter die Kontrolle über die Meerenge zu behalten. Die für den globalen Öl- und Gasmarkt wichtige …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     