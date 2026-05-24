Schüsse im Umfeld des Weißen Hauses

WASHINGTON (dpa-AFX) - In der Nähe des Weißen Hauses in der US-Hauptstadt Washington sind nach Angaben der Bundespolizei FBI Schüsse gefallen. Beamte seien vor Ort und unterstützen den Secret Service, schrieb FBI-Chef Kash Patel auf der Plattform X. Nähere Angaben machte er zunächst nicht.

Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf einen Beamten, dass zwei Personen bei einer Auseinandersetzung mit dem Secret Service in der Nähe der Regierungszentrale angeschossen und verletzt worden seien. Auch der Sender CBS News berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise von zwei Verletzten, darunter soll ein Verdächtiger sein. Insgesamt sollen 15 bis 30 Schüsse gefallen sein, wie der Sender weiter berichtete.