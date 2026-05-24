Silberpreis vor US-Daten: Anleger fürchten am Donnerstag Inflations-Hammer 

Vor wenigen Tagen zeigte sich der Silberpreis noch deutlich dynamischer. Das Edelmetall startete eine Zwischenrallye und nahm dabei die Marke von 90 US-Dollar ins Visier. Doch über den Erwartungen liegende US-Verbraucherpreise und US-Erzeugerpreise beendeten die damalige Zwischenrallye bei Silber abrupt. Allerdings belasteten nicht nur die US-Preisdaten für April Gold, Silber & Co. Auch aus anderen Währungsräumen (u.a. Japan) kamen bedrohliche Nachrichten. In Verbindung mit den anhaltend hohen Ölpreisen kreierte sich eine für Edelmetalle wenig lauschige Gemengelage. Die Sorge vor einer restriktiveren Zinspolitik greift um sich. Dabei ist das Szenario längerfristig gleichbleibender Leitzinsen noch ein vergleichsweise harmloses. Selbst Leitzinserhöhungen durch die Fed sind nicht mehr auszuschließen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Angst vor steigenden Zinsen könnte am Donnerstag neue Nahrung bekommen. Die Märkte blicken mit Sorge auf die US-PCE-Daten. Für die Fed sind die PCE-Daten im Vergleich zum CPI der aussagekräftigere Inflationsgradmesser. Die US-Notenbank orientiert sich entsprechend stark an den PCE-Daten und misst ihnen eine große Bedeutung bei. Dabei steht vor allem die Kernrate im Fokus. Für die Edelmetalle geht es entsprechend um viel. Gold ringt um die Reaktivierung der Rallye und auch Platin steht in den Startlöchern.

Die besondere Dramatik für Gold und Silber liegt in der speziellen Konstellation am Anleihemarkt. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen testeten bereits in der letzten Woche den eminent wichtigen Widerstandsbereich von 4,7 Prozent. Es fehlte nicht viel und die Renditen wären in Richtung 5 Prozent durchgebrochen. Die 5 Prozent wären für Gold und Silber, aber auch für Dax, S&P 500 & Co. ein überaus bedrohliches Szenario. Die Renditen drehten noch einmal ab. Mit aktuell 4,56 Prozent notieren sie aber noch immer in unmittelbarer Reichweite. PCE-Daten, die über den Erwartungen liegen, könnten für einen neuen Schub bei den Renditen sorgen. Entsprechend dürften PCE-Daten, die unter den Erwartungen liegen, die Renditen weiter „herunterkühlen“ und so wiederum Gold und Silber Auftrieb geben.

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Fazit – Donnerstag könnte für den Silberpreis alles ändern

Silber steuert auf eine Entscheidung zu. Die Qualität der PCE-Daten könnte auf Wochen hinaus die Richtung vorgeben. Der Silberpreis notiert derzeit oberhalb der zentralen Unterstützungszone 71 US-Dollar / 70 US-Dollar. Allerdings mangelt es ihm an Aufwärtsmomentum, um die entscheidenden Widerstände 86,5 US-Dollar und 90 US-Dollar aus dem Weg zu räumen. Neue Impulse müssen her. Und die könnte es am Donnerstag geben. Auch die Aktien der Silberproduzenten lechzen nach den herben Kursverlusten nach einer Erholung. Fresnillo, Pan American Silver oder aber Hecla Mining stehen diesbezüglich in den Startlöchern. Aber es fehlt noch ein Auslöser…

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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