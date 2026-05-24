Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren

Svenska Handelsbanken bietet umfassende Finanzdienstleistungen in Skandinavien und Großbritannien an, mit starker Kundenorientierung und lokaler Entscheidungsfindung. Hauptkonkurrenten sind Nordea, SEB und Swedbank. Die dezentrale Struktur und der Fokus auf langfristige Kundenbeziehungen sind Alleinstellungsmerkmale.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Svenska Handelsbanken Registered (B) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Svenska Handelsbanken Registered (B) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,74 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +28,47 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,16 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Svenska Handelsbanken Registered (B) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +26,47 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Svenska Handelsbanken Registered (B) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +7,74 %.

Mit +7,74 % Dividendenrendite bietet Svenska Handelsbanken Registered (B) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +28,47 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Svenska Handelsbanken Registered (B) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +7,74 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 19,16.

Svenska Handelsbanken Registered (B) weißt eine Marktkapitalisierung von 740,98 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +7,74 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.