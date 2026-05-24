🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSvenska Handelsbanken Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Svenska Handelsbanken Registered (B)

    Passives Einkommen

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Passives Einkommen - Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren
    Foto: adobe.stock.com

    Svenska Handelsbanken bietet umfassende Finanzdienstleistungen in Skandinavien und Großbritannien an, mit starker Kundenorientierung und lokaler Entscheidungsfindung. Hauptkonkurrenten sind Nordea, SEB und Swedbank. Die dezentrale Struktur und der Fokus auf langfristige Kundenbeziehungen sind Alleinstellungsmerkmale.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Svenska Handelsbanken Registered (B) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Svenska Handelsbanken Registered (B) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,74 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +28,47 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,16 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Svenska Handelsbanken Registered (B) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +26,47 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Svenska Handelsbanken Registered (B) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +7,74 %.
    Mit +7,74 % Dividendenrendite bietet Svenska Handelsbanken Registered (B) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +28,47 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Svenska Handelsbanken Registered (B) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +7,74 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 19,16.
    Svenska Handelsbanken Registered (B) weißt eine Marktkapitalisierung von 740,98 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +7,74 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Svenska Handelsbanken Registered (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.05.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Svenska Handelsbanken Registered (B) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,31 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +7,74 %, eine Investition von etwa 155.039 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 17,50 +16,67 % +7,74 %
    2025 15,00 +15,38 % +8,13 %
    2024 13,00 +62,50 % +8,50 %
    2023 8,00 +60,00 % +6,66 %
    2022 5,00 0,00 % +4,59 %

    Warum Svenska Handelsbanken Registered (B) für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +7,74 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +28,47 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 19,16
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Svenska Handelsbanken Registered (B)

    -1,31 %
    +6,11 %
    +0,57 %
    -8,69 %
    +15,18 %
    +112,67 %
    ISIN:SE0007100607WKN:A14S61
    Svenska Handelsbanken Registered (B) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Seite 1 von 2 




    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Passives Einkommen Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     