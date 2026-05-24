Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 21/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Lino Mirgeler - dpa
Insiderkäufe vom 18.05.26 bis 24.05.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|197,78 Tsd.€
|413 Stk.
|1
|104,16 Tsd.€
|1,40 Tsd. Stk.
|1
|99,64 Tsd.€
|2,12 Tsd. Stk.
|1
|94,85 Tsd.€
|1,75 Tsd. Stk.
|1
|51,77 Tsd.€
|800 Stk.
|1
|50,49 Tsd.€
|1,21 Tsd. Stk.
|1
|42,00 Tsd.€
|2,00 Tsd. Stk.
|1
|20,27 Tsd.€
|5,60 Tsd. Stk.
|1
|19,57 Tsd.€
|276 Stk.
|1
|10,20 Tsd.€
|200 Stk.
|1
|10,12 Tsd.€
|518 Stk.
|1
|5,00 Tsd.€
|1,01 Tsd. Stk.
Insiderverkäufe vom 18.05.26 bis 24.05.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|59,46 Tsd.€
|12,47 Tsd. Stk.
|1
|44,60 Tsd.€
|250 Stk.
Münchener Rück
Wochenperformance: +0,51 %
Wochenperformance: +0,51 %
Platz 1
Scout24
Wochenperformance: -9,40 %
Wochenperformance: -9,40 %
Platz 2
DHL Group
Wochenperformance: +6,57 %
Wochenperformance: +6,57 %
Platz 3
GEA Group
Wochenperformance: -0,73 %
Wochenperformance: -0,73 %
Platz 4
Evotec
Wochenperformance: +10,83 %
Wochenperformance: +10,83 %
Platz 5
Friedrich Vorwerk Group
Wochenperformance: -3,97 %
Wochenperformance: -3,97 %
Platz 6
Gabler Group
Wochenperformance: +17,46 %
Wochenperformance: +17,46 %
Platz 7
Elmos Semiconductor
Wochenperformance: +5,11 %
Wochenperformance: +5,11 %
Platz 8
LPKF Laser & Electronics
Wochenperformance: +6,78 %
Wochenperformance: +6,78 %
Platz 9
q.beyond
Wochenperformance: +4,95 %
Wochenperformance: +4,95 %
Platz 10
Shareholder Value Beteiligungen
Wochenperformance: -3,36 %
Wochenperformance: -3,36 %
Platz 11
Simona
Wochenperformance: +2,82 %
Wochenperformance: +2,82 %
Platz 12
DLB-Anlageservice
Wochenperformance: +5,00 %
Wochenperformance: +5,00 %
Platz 13
Rubean
Wochenperformance: +4,20 %
Wochenperformance: +4,20 %
Platz 14
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