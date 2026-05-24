Redwood AI und Resilience Biosciences starten KI-Initiative für neue Medikamente
Künstliche Intelligenz trifft Wirkstoffforschung: Redwood AI und Resilience Biosciences bündeln ihre Stärken, um neue Therapieansätze schneller und gezielter voranzutreiben.
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- Redwood AI und Resilience Biosciences gehen eine Kooperation zur KI-gestützten Entwicklung und Evaluierung niedermolekularer Wirkstoffe ein (Mitteilung vom 24.05.2026).
- Ziel ist die Entwicklung computergestützter Chemie‑Workflows zur Syntheseassistenz, retrosynthetischen Analyse, systematischen Ableitung von Derivaten sowie vorläufiger Prüfung von Patentierbarkeit und Ausübungsfreiheit.
- Redwood stellt seine KI‑Plattform für computergestützte Chemie, Chemoinformatik und Syntheseweg‑Design bereit; Ergebnisse sollen In‑silico‑Tools mit Begutachtung durch erfahrene Synthesechemiker kombinieren.
- Resilience fokussiert sich auf nicht‑opioide Therapeutika für Opioid‑Entzug, entzugsbedingte Schmerzen und begleitende neurokognitive Symptome; Redwood ergänzt die internen chemischen Aktivitäten.
- Erwarteter Nutzen: schnellere und effizientere Früherkennung arzneimittelähnlicher Kandidaten, Bewertung großer chemischer Räume, Prüfung synthetischer Machbarkeit und IP‑bewusste Entscheidungsfindung in frühen Entwicklungsphasen.
- Veröffentlichung ist eine bezahlte Marketingmitteilung (EQS/MCS) für erfahrene, spekulative Anleger; es bestehen Interessenkonflikte und erhebliche Investitions‑/Unternehmensrisiken, keine Anlageberatung.
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