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DAX – Es fehlt noch die allgemeine Marktkraft

Nach dem Bullish Engulfing Pattern konnte der DAX zwar kurzfristig nach oben ausbrechen, hat dieses Niveau aber zunächst nicht gehalten. Für die aktuelle Entwicklung war es allerdings wichtig, dass das Engulfing nicht unterschritten wurde. Nun ist der DAX wieder über die Widerstandszone gestiegen, was zwar einen Ausbruch darstellt, aber noch unter dem letzten Top liegt. Dieses müsste kurzfristig überwunden werden, damit der Ausbruch nachhaltig wird. Die Indikatoren helfen aktuell nicht weiter, da diese fast alle noch im neutralen Bereich notieren. Die Marktteilnehmer scheinen sich derzeit an die Kriege und Konflikte sowie Aussagen aus Übersee zu gewöhnen. Jetzt müssten diese auch die Kraft aufbringen, einen nachhaltigen Anstieg, möglichst über das Top von Ende Februar, zu generieren. In diesem Fall dürfte der Ausbruch als nachhaltig bezeichnet werden. Ein neuerlicher Rückgang würde diesen weiter hinauszögern.

Dow Jones – Shooting-Star dürfte bremsen

Auch wenn der US-Index ein neues Top generiert hat, könnte die Freude darüber bereits zum Wochenauftakt wieder getrübt werden. Am Freitag wurde eine Intraday-Stimmungswende in Form eines Shooting-Stars generiert. Sollte diese Formation bestätigt werden, wäre ein Rückgang bis in den Widerstandsbereich vorprogrammiert. Da die Indikatoren im überkauften Bereich notieren, dürfte dieses Szenario sehr wahrscheinlich sein.

Gold – Noch keine große Bewegung in Sicht

Gold pendelt sich im Bereich einer Unterstützung ein und beruhigt sich immer mehr. Die großen volatilen Ausschläge sind zunächst beendet. Somit darf aktuell weiter von einer Bodenbildung ausgegangen werden. Erst ein kräftiger Schub nach oben oder unten wird die nächste Bewegung und damit den nächsten Trend zeigen. Bis dies erfolgt, sind die Indikatoren wenig aussagekräftig.

Öl – Auf hohem Niveau stabil aber volatil

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Es ist unbestritten, dass Öl den Motor der Weltwirtschaft schmiert. Entsprechend wird jede Aussage zu Öl-Lieferungen oder Eskalationen auf die „Gold-Waage“ gelegt. So bewegen sich die Preise mit einer deutlich sichtbaren Volatilität auf hohem Niveau. Es hat sich inzwischen ein Widerstand gebildet, der knapp unter einer alten Widerstandszone verläuft. Zuletzt haben die Amplituden etwas nachgelassen. Die Indikatoren geben keine Hinweise, da diese im neutralen Bereich verlaufen. Die nächsten Wochen werden weiterhin von Volatilität geprägt sein, zumindest solange, bis sich eine Entspannung in der Krisenregion einstellt.

Bitcoin/USD – Klassisches Pull Back

Nach der Vollendung der Bodenbildung, hat der Bitcoin nun ein klassisches Pull Back vollzogen. Hier könnte am Freitag ein Halt gefunden worden sein. Die Kaufsignale bei den Indikatoren geben zusätzlich Unterstützung. Damit könnte die aktuelle kurzfristige Abwärtsbewegung beendet werden. Die nächste Anstiegsbewegung sollte folgerichtig über das letzte Top laufen, um von einem neuen Aufwärtstrend sprechen zu können.





Quelle Charts: ProRealTime.com

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