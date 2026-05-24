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    HiFS 2026

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    Modernisierung von vier wichtigen Lösungen für den digitalen Finanzsektor, um Finanzinstitute auf dem Weg zum agentenbasierten Banking voranzubringen

    HiFS 2026 - Modernisierung von vier wichtigen Lösungen für den digitalen Finanzsektor, um Finanzinstitute auf dem Weg zum agentenbasierten Banking voranzubringen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    SHANGHAI, 24. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Der Huawei Intelligent Finance Summit (HiFS) 2026 (Global Session) steht unter dem Motto „Hello Fintelligent World: Beyond Digital, Advance to Agentic Banking" wurde heute auf dem Lianqiu Lake Campus von Huawei in Shanghai eröffnet. Auf dem Gipfel kündigte Huawei sechs wichtige Initiativen an, um den großflächigen Einsatz von KI im Finanzsektor voranzutreiben, stellte seine „Financial Data Intelligence Solution 6.0" und die „Digital CORE Solution 6.0" vor und präsentierte eine ausfallsichere Infrastruktur sowohl für allgemeine Rechenaufgaben als auch für KI-Anwendungen. Diese Bemühungen zielen darauf ab, globale Finanzinstitute in die Lage zu versetzen, das Produktivitätspotenzial der KI voll auszuschöpfen und so die digitale und intelligente Transformation sowie den Geschäftserfolg ihrer Kunden weltweit voranzutreiben.

    Huawei Digital Finance Group CEO Cao Delivers Keynote Speech

    Fokus auf vier Geschäftsstrategien und Aufbau eines „4-Win"-Modells zur Förderung des Erfolgs globaler Finanzinstitute

    Während des Gipfels erklärte Jason Cao, CEO der Huawei Digital Finance BU, dass sich die Finanzstrategie von Huawei in den vergangenen 16 Jahren intensiver Tätigkeit im Finanzsektor kontinuierlich weiterentwickelt habe – von Hardware und Software für den Finanzsektor hin zu Branchenlösungen. Durch die Förderung nachhaltiger Innovationen bei grundlegender Software und Hardware, den Aufbau systematischer Engineering-Kompetenzen, die Entwicklung eines vielfältigen Ökosystems und die Bereitstellung lokalisierter Dienstleistungen hat Huawei ein effektives Wachstumsrad etabliert.

    Huawei Digital Finance ist bestrebt, seine vier Kerngeschäftsstrategien voranzutreiben. Gestützt auf die robuste ICT-Infrastruktur von Huawei vertieft das Unternehmen sein globales RONGHAI-Partner-Ökosystem weiter und entwickelt gemeinsam Finanzlösungen, um ein neues „4-Win"-Kooperationsmodell zu fördern, das Kunden, ISVs, SIs und Huawei umfasst. Da agentenbasierte KI den Wendepunkt hin zu produktionsreifer Intelligenz überschreitet, wird die Beschleunigung ihrer effektiven, groß angelegten Einführung von entscheidender Bedeutung. Zu diesem Zweck hat Huawei eine hybride KI-Architektur eingeführt, die auf Open-Source-Grundmodellen basiert und globale Finanzinstitute in die Lage versetzt, KI in hochwertigen Szenarien zu skalieren. Auf den internationalen Finanzmärkten konzentriert sich Huawei auf sechs Schlüsselinitiativen – Szenarien, Architektur, Engineering, Daten, KI-Infrastruktur und Talente – und arbeitet mit Kunden und Partnern zusammen, um den Übergang zum agentenbasierten Banking zu beschleunigen.

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