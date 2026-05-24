17 0 Kommentare HiFS 2026: Vier Schlüssel für die Zukunft des digitalen Bankings

Auf dem HiFS 2026 in Shanghai präsentiert Huawei, wie KI den Finanzsektor neu definiert – mit neuen Lösungen, Partnerstrategien und einer starken Talentoffensive.

HiFS 2026 in Shanghai: Huawei kündigte sechs Schlüsselinitiativen zur großflächigen Einführung von KI im Finanzsektor an und stellte die Financial Data Intelligence Solution 6.0, die Digital CORE Solution 6.0 sowie die Atlas 850E SuperPoD vor.

Geschäftsstrategie „4-Win“: Huawei vertieft sein globales RONGHAI-Partner‑Ökosystem und fördert ein Kooperationsmodell, das Kunden, ISVs, SIs und Huawei zusammenbringt.

Hybrid‑KI-Architektur & Open‑Source‑Modelle: Einsatz einer hybriden Architektur auf Basis offener Modelle, um agentenbasiertes Banking in massentauglichen, sicheren und kosteneffizienten Szenarien zu skalieren; Fokus auf sechs Initiativen (Szenarien, Architektur, Engineering, Daten, KI‑Infrastruktur, Talente).

Financial Data Intelligence Solution 6.0: Dreistufiges Upgrade (Plattform, Daten‑Governance, Anwendungen) mit KI‑Data‑Lake für multimodale Daten, zentralem Governance‑Framework (mit Keyrus & Sunline) und KI‑Anwendungen wie hyper‑personalisiertem Marketing (Sensors Data) und einer Betrugslösung (TrustDecision) mit 30 ms Erkennungszeit und 40× Effizienzsteigerung.

Digital CORE Solution 6.0: KI‑gestützte Modernisierung von Kernanwendungen (Mainframe‑Code‑Transpilierung >90% Akzeptanz), Zero‑Downtime‑Refactoring/Migrationen, zellbasierte Architektur für 10× Traffic‑Spitzen und 99,999% Verfügbarkeit sowie plattformübergreifende Containerlösungen (TaiShan, Partnerschaften mit Alauda & Rancher).

Infrastruktur & Talentoffensive: Aufbau einer unternehmensfähigen KI‑Computing‑Grundlage (Atlas 850E SuperPoD) und einer „4‑Zeros“ resilienten, AIDC‑integrierten Infrastruktur sowie ein Ausbildungsprogramm zur Qualifizierung von >10.000 interdisziplinären „Finanzwesen+KI“-Experten in den nächsten drei Jahren.





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