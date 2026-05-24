Dividendenkracher mit +4,15 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Nippon Light Metal Holdings ist ein japanischer Aluminium-Spezialist mit Fokus auf Walzprodukte, Guss- und Schmiedeteile, Fahrzeug- und Baukomponenten sowie Chemie-/Elektronikmaterialien. Starke Position im heimischen Markt, Präsenz in Asien. Wichtige Wettbewerber: UACJ, Sumitomo Light Metal, Kobe Steel, Alcoa. Stärken: integrierte Wertschöpfungskette, Material-Know-how für Leichtbau und Elektronik.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Nippon Light Metal Holdings Company nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Nippon Light Metal Holdings Company gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,21 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +4,15 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,36 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Nippon Light Metal Holdings Company investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +52,53 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Nippon Light Metal Holdings Company verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,21 %.

Mit +3,21 % Dividendenrendite bietet Nippon Light Metal Holdings Company ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +4,15 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Nippon Light Metal Holdings Company für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,21 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,36.

Nippon Light Metal Holdings Company weißt eine Marktkapitalisierung von 1,03 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,21 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.