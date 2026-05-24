Rendite statt Zinsen
Dividendenkracher mit +4,15 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
Mit einer Dividendenrendite von +3,21 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
Nippon Light Metal Holdings ist ein japanischer Aluminium-Spezialist mit Fokus auf Walzprodukte, Guss- und Schmiedeteile, Fahrzeug- und Baukomponenten sowie Chemie-/Elektronikmaterialien. Starke Position im heimischen Markt, Präsenz in Asien. Wichtige Wettbewerber: UACJ, Sumitomo Light Metal, Kobe Steel, Alcoa. Stärken: integrierte Wertschöpfungskette, Material-Know-how für Leichtbau und Elektronik.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Nippon Light Metal Holdings Company nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Nippon Light Metal Holdings Company gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,21 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+4,15 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,36 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Nippon Light Metal Holdings Company investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +52,53 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Nippon Light Metal Holdings Company verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,21 %.
Mit +3,21 % Dividendenrendite bietet Nippon Light Metal Holdings Company ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +4,15 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Nippon Light Metal Holdings Company für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,21 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,36.
Nippon Light Metal Holdings Company weißt eine Marktkapitalisierung von 1,03 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,21 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Nippon Light Metal Holdings Company Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.05.2026
Einen starken Börsentag erlebt die Nippon Light Metal Holdings Company Aktie. Sie steigt um 0,00 % auf 16,550€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,21 %, eine Investition von etwa 186.916€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2027
|100,00
|+25,00 %
|+3,21 %
|2026
|80,00
|+14,29 %
|+3,17 %
|2025
|70,00
|+40,00 %
|+4,28 %
|2024
|50,00
|0,00 %
|+2,74 %
Warum Nippon Light Metal Holdings Company für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,21 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +4,15 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 12,36
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen