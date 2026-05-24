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    Rendite statt Zinsen

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    Dividendenkracher mit +4,15 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

    Mit einer Dividendenrendite von +3,21 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

    Rendite statt Zinsen - Dividendenkracher mit +4,15 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
    Foto: 42118538

    Nippon Light Metal Holdings ist ein japanischer Aluminium-Spezialist mit Fokus auf Walzprodukte, Guss- und Schmiedeteile, Fahrzeug- und Baukomponenten sowie Chemie-/Elektronikmaterialien. Starke Position im heimischen Markt, Präsenz in Asien. Wichtige Wettbewerber: UACJ, Sumitomo Light Metal, Kobe Steel, Alcoa. Stärken: integrierte Wertschöpfungskette, Material-Know-how für Leichtbau und Elektronik.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Nippon Light Metal Holdings Company nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Nippon Light Metal Holdings Company gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,21 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +4,15 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,36 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Nippon Light Metal Holdings Company investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +52,53 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Nippon Light Metal Holdings Company verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,21 %.
    Mit +3,21 % Dividendenrendite bietet Nippon Light Metal Holdings Company ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +4,15 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Nippon Light Metal Holdings Company für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,21 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,36.
    Nippon Light Metal Holdings Company weißt eine Marktkapitalisierung von 1,03 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,21 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Nippon Light Metal Holdings Company Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.05.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Nippon Light Metal Holdings Company Aktie. Sie steigt um 0,00 % auf 16,550. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,21 %, eine Investition von etwa 186.916 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2027 100,00 +25,00 % +3,21 %
    2026 80,00 +14,29 % +3,17 %
    2025 70,00 +40,00 % +4,28 %
    2024 50,00 0,00 % +2,74 %

    Warum Nippon Light Metal Holdings Company für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,21 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +4,15 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 12,36
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Nippon Light Metal Holdings Company

    0,00 %
    -2,36 %
    +9,24 %
    +1,22 %
    +68,88 %
    +78,44 %
    +136,43 %
    ISIN:JP3700200003WKN:A1J41T
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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