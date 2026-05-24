Top-Artikel der Kalenderwoche 21/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
100-Prozent-Schwelle gefallen: Die Luft wird immer dünner – auch für Anleger
Die US-Schuldenquote springt über 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Gleichzeitig steigen Renditen und Inflation. Für Anleger wird diese Mischung immer unbequemer.
Nvidia haut wieder ein Rekordquartal raus – doch die Aktie zuckt kaum
Der Chip-Champion legt seine mit Spannung erwarteten Earnings vor und enttäuscht dabei nicht. Doch für eine Kursexplosion reicht das am Mittwochabend nicht.
Diese 2 Aktien-ETFs stellen 2026 alles in den Schatten
Fast 100 Prozent Plus seit Jahresbeginn: Zwei Themen-ETFs liefern 2026 bislang Renditen, die viele Einzelaktien alt aussehen lassen. So viel sei verraten: Totgesagte leben offenbar länger. Die Hintergründe.
Wie Siemens zum heimlichen KI-Gewinner werden könnte
Siemens hat still und leise mehr als 150 KI-Produkte auf den Markt gebracht. Dennoch handelt die Aktie mit 20 Prozent Abschlag zu Branchenrivalen. Das könnte sich bald ändern.
China-Aktien vor Comeback? Die UBS wittert Milliardenpotenzial
Die UBS sieht in chinesischen Tech-Aktien enormes Potenzial. Vor allem der Ausbau des KI-Markts könnte Anlegern jetzt hohe Chancen eröffnen.
SpaceX sitzt auf Bitcoin im Wert von 637 Millionen US-Dollar
Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX hält 8.285 Bitcoin und könnte seine Reserven mit dem Nasdaq-Debüt erstmals vollständig offenlegen.
Aluminium: Die beste Kaufchance seit mehr als 50 Jahren, sagt Citi
Der Iran-Krieg und die Hormus-Krise treiben den Markt laut Citi in ein historisches Defizit. Aluminium könnte jetzt auf 4.000 US-Dollar steigen.
KNDS wirft Millionen Renk-Aktien auf den Markt – mit brutalem Gewinn
Die Renk-Aktie hat sich seit Oktober fast halbiert. Trotzdem zieht KNDS aus dem Deal noch immer hunderte Millionen Euro heraus.
Lenovo-Aktie knallt hoch: Diese KI-Zahl treibt die Aktie zweistellig hoch
Lenovo vermeldet Rekordzahlen, die Aktie springt um mehr als 17 Prozent. Besonders interessant ist, dass das KI-Geschäft um 84 Prozent wächst – und der Konzern hat ein gewaltiges Ziel.