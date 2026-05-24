Top-Artikel der Kalenderwoche 21/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Die US-Schuldenquote springt über 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Gleichzeitig steigen Renditen und Inflation. Für Anleger wird diese Mischung immer unbequemer.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RENK Group!

Der Chip-Champion legt seine mit Spannung erwarteten Earnings vor und enttäuscht dabei nicht. Doch für eine Kursexplosion reicht das am Mittwochabend nicht.

Fast 100 Prozent Plus seit Jahresbeginn: Zwei Themen-ETFs liefern 2026 bislang Renditen, die viele Einzelaktien alt aussehen lassen. So viel sei verraten: Totgesagte leben offenbar länger. Die Hintergründe.

Siemens hat still und leise mehr als 150 KI-Produkte auf den Markt gebracht. Dennoch handelt die Aktie mit 20 Prozent Abschlag zu Branchenrivalen. Das könnte sich bald ändern.

Die UBS sieht in chinesischen Tech-Aktien enormes Potenzial. Vor allem der Ausbau des KI-Markts könnte Anlegern jetzt hohe Chancen eröffnen.

Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX hält 8.285 Bitcoin und könnte seine Reserven mit dem Nasdaq-Debüt erstmals vollständig offenlegen.

Der Iran-Krieg und die Hormus-Krise treiben den Markt laut Citi in ein historisches Defizit. Aluminium könnte jetzt auf 4.000 US-Dollar steigen.

Die Renk-Aktie hat sich seit Oktober fast halbiert. Trotzdem zieht KNDS aus dem Deal noch immer hunderte Millionen Euro heraus.

Lenovo vermeldet Rekordzahlen, die Aktie springt um mehr als 17 Prozent. Besonders interessant ist, dass das KI-Geschäft um 84 Prozent wächst – und der Konzern hat ein gewaltiges Ziel.