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    wO Heimspiel

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    Warum der grünste Stromkonzern Europas nicht von steigenden Preisen profitiert

    Verbund liefert den grünen Strom, den KI-Rechenzentren brauchen. Eigentlich perfekte Zeiten. Doch Dürre, Übergewinnsteuer und sinkende Kursziele zeigen: Selbst die beste Ausgangslage schützt nicht vor schlechtem Wetter.

    Für Sie zusammengefasst
    wO Heimspiel - Warum der grünste Stromkonzern Europas nicht von steigenden Preisen profitiert
    Foto: Jens Büttner/dpa

    Wer Strom aus Wasserkraft erzeugt, gilt in Zeiten der Energiewende eigentlich als Gewinner. Verbund, der größte österreichische Stromkonzern, betreibt rund 130 Wasserkraftwerke und produziert damit nahezu emissionsfreien Grundlaststrom rund um die Uhr. Genau das macht das Unternehmen zum natürlichen Partner für Tech-Konzerne wie Google, Microsoft oder Amazon, die ihre Rechenzentren mit echtem grünem Strom betreiben wollen und nicht nur mit Zertifikaten. Der KI-Boom treibt den Strombedarf von Rechenzentren in Europa massiv, und Verbund sitzt mit seiner regelbaren Wasserkraft am längeren Hebel. Eigentlich.

    Denn 2026 läuft es für den Konzern so schlecht wie selten. Österreich erlebt nach Angaben von UBS den trockensten Frühling seit fast 170 Jahren. Die Wasserführung in den Alpenflüssen liegt im zweiten Quartal rund 43 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt. Damit fällt ein erheblicher Teil der geplanten Erzeugung schlicht aus. Seit April hat Verbund allein dadurch schätzungsweise 1,7 Terawattstunden weniger produziert als unter normalen Bedingungen. Fehlende Wassermengen muss der Konzern teils am Markt zukaufen, was zusätzlich auf die Marge drückt.

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    Dazu kommt eine politische Bremse: Österreich hat eine Übergewinnsteuer eingeführt, die voraussichtlich bis März 2030 gilt. Sie greift ab einem Erlösniveau von 90 Euro je Megawattstunde und schöpft darüber liegende Gewinne zu 95 Prozent ab. Selbst wenn die Großhandelspreise für Strom in den kommenden Jahren steigen sollten, wie Analysten wegen höherer CO2-Zertifikatspreise im europäischen Emissionshandel erwarten, landet davon bei Verbund kaum etwas. Ähnliche Abgaben gelten in Spanien und Rumänien, wo das Unternehmen ebenfalls aktiv ist.

    Berenberg hat das Kursziel jüngst von 65 auf knapp 60 Euro gesenkt und die Gewinnprognosen für 2026 bis 2028 um bis zu zwölf Prozent gekürzt. Die Einstufung lautet "Hold". UBS geht noch einen Schritt weiter und rät zum Verkauf der Aktie mit einem Kursziel von 55 Euro. Die Analysten rechnen damit, dass Verbund beim Betriebsergebnis deutlich unter dem Marktkonsens landen wird, der nach Einschätzung von UBS die anhaltende Schwäche der Wasserführung noch nicht vollständig einpreist. Das Unternehmen selbst geht in seiner Jahresprognose von einer Normalisierung der Hydrobedingungen für den Rest des Jahres aus. Sollte sich die Trockenheit fortsetzen, droht eine weitere Enttäuschung bei den Q2-Zahlen Ende Juli.

    Mittelfristig bleibt das Fundament intakt. Verbund investiert bis 2030 rund 15 Milliarden Euro in Netze, erneuerbare Energien und grünen Wasserstoff. Die Wasserkraftanlagen bleiben das Rückgrat, das kein Konkurrent so schnell replizieren kann. Doch wann aus der strukturellen Stärke wieder Kursphantasie wird, hängt von zwei Faktoren ab, auf die kein Analyst Einfluss hat: dem Regen in den Alpen und dem politischen Willen in Wien.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Verbund Akt.(A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,20 % und einem Kurs von 60,05EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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