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    KI-Marketing & SEO

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    KI statt Google: Wie Trendos Markensichtbarkeit neu vermisst

    Die Plattform Trendos misst erstmals systematisch, wie Marken in KI-Antworten erscheinen – und warum das bisherige SEO dabei nicht mehr ausreicht.

     

    Mit Trendos analysieren, was ChatGPT & Co. über Marken sagen

     

    Das stille Ranking-Problem der KI-Ära

    Google hat über zwei Jahrzehnte die Spielregeln der digitalen Sichtbarkeit definiert. Wer auf Seite eins stand, existierte. Wer nicht, existierte kaum. Unternehmen haben Millionen in SEO investiert, um dieses System zu ihren Gunsten zu beeinflussen – und es hat funktioniert, weil die Regeln zumindest im Prinzip transparent waren: Keywords, Backlinks, Ladezeiten, strukturierte Daten.

    Doch seit KI-Assistenten wie ChatGPT, Google AI Overviews und Gemini zunehmend als erster Berührungspunkt für Informations- und Kaufentscheidungen fungieren, hat sich das Spielfeld still und leise verschoben. Welche Marke dabei erwähnt wird, welche weggelassen wird: Das alles passiert oft, ohne dass die betroffenen Unternehmen es überhaupt wissen.

    Genau in diese Lücke stößt Trendos (trendos.com) – eine neue Plattform zur Messung von KI-Suchsichtbarkeit, die zum Start über 2,5 Millionen Marken in ihrer Datenbank erfasst hat.

    GEO: Das neue SEO hat andere Regeln

    Traditionelle SEO misst Rankings in Ergebnislisten. Generative Engine Optimization (GEO) – der neue Disziplinzweig der Branche – verfolgt eine andere Logik: Hier geht es darum, ob eine Marke überhaupt als Quelle zitiert oder in einer KI-generierten Antwort erwähnt wird. Klassische SEO-Kennzahlen greifen nicht mehr.

    Marktforscher gehen davon aus, dass KI-gesteuerte Suchanfragen bis 2026 einen erheblichen Anteil des Suchvolumens ausmachen werden. Für Marken bedeutet das: Wie Sprachmodelle über sie sprechen, wird zur strategisch relevanten Größe.

    Was Trendos konkret bietet

    KI-Systeme produzieren dynamische Antworten, die je nach Region, Sprache und Zeitpunkt variieren können. Was ChatGPT in Deutschland sagt, kann sich von dem unterscheiden, was ein Nutzer in Japan zu hören bekommt.

    Trendos analysiert diese Antworten systematisch – über mehr als 13 Regionen, darunter Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich, Australien, China und Japan. Das Tool erfasst Häufigkeit und Kontext von Markennennungen, die zugrunde liegenden Quellen, Tonalität und Sentiment sowie Wettbewerbsvergleiche.

    Die Plattform richtet sich nicht nur an SEO-Spezialisten, sondern auch an PR-Berater, Marketingverantwortliche und Entscheider auf C-Level. Wenn ein Sprachmodell eine Marke konsequent negativ beschreibt, ist das kein technisches SEO-Problem mehr – sondern ein Reputationsthema.

    Das Freemium-Modell und die Positionierung im Markt

    Trendos setzt auf Freemium-Einstieg: Die kostenlose Basisversion erlaubt die Verfolgung von bis zu zehn Marken und 100 individuellen Abfragen. Für größere Anforderungen gibt es kostenpflichtige Abonnements („Starter" und „Pro").

    Mit dem Anspruch, die weltweit größte kostenlose KI-Antwortdatenbank zu sein, positioniert sich Trendos als Datenprojekt. Wer die größte historische Datenbasis hat, kann Trends über Zeit abbilden – wertvoller als Momentaufnahmen.

    Das Rückenwind-Netzwerk: Tesonet als Inkubator

    Trendos agiert als eigenständiges Unternehmen, wird aber von Tesonet unterstützt – einem litauischen Technologie-Konglomerat und einem der einflussreichsten Venture-Builder im Baltikum.

    Tesonets Portfolio umfasst Nord Security (Litauens zweites Unicorn mit NordVPN), Surfshark, den Webhosting-Anbieter Hostinger sowie Oxylabs (Web-Intelligence). Hinzu kommt nexos.ai, eine KI-Plattform, die 2025 innerhalb von sechs Monaten 30 Millionen Euro Series A einspielte.

    Was Tesonet für Trendos bedeutet, geht über Kapital hinaus. Oxylabs ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Web-Datenextraktion – eine Kompetenz, die für den Aufbau einer globalen KI-Antwortdatenbank direkt relevant ist.

    Die größere Frage: Wer kontrolliert die KI-Narrative?

    Wie viel Einfluss können Marken überhaupt auf ihre Darstellung in KI-Systemen nehmen? Bei Google war die Antwort vergleichsweise klar. Bei Sprachmodellen ist das komplizierter: Welche Quellen ein Modell bevorzugt, warum es eine Marke positiver beschreibt – das ist oft eine Black Box.

    Messbarkeit ist der erste Schritt zur Steuerbarkeit. Wer nicht weiß, wie KI über seine Marke spricht, kann nicht gezielt dagegen vorgehen. Trendos liefert das Radar. Die Navigationsstrategie müssen Marken und ihre Agenturen selbst entwickeln.

    Weitere Informationen: www.trendos.com

     





    Autor
    Frank Tetzel
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    Frank Tetzel, Jahrgang 1963, ist gelernter Journalist, und hat für eine Reihe von großen Tageszeitungen geschrieben. Inzwischen ist er Chefredakteur und Herausgeber von FAIReconomics, einem Magazin für nachhaltige Wirtschaft. Darüber hinaus berät er Verbände und Institutionen im vorpolitischen Raum in Fragen nachhaltiger Entwicklung und Ökonomie. Zu den Schwerpunktthemen gehören Politik, Wirtschaft, Nachhaltigkeit (insbesondere Immobilien, Mobiltät, nachhaltige Anlageprodukte und Investments).
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    Verfasst von Frank Tetzel
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