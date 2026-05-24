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    Der Iran wird niemals eine Atomwaffe besitzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Netanjahu bekräftigt Iran darf niemals Atomwaffen
    • Sorge in Israel über mögliches US‑Iran Rahmenabkommen
    • IAEA warnt vor fast waffenfähigem iranischem Uran
    Netanjahu - Der Iran wird niemals eine Atomwaffe besitzen
    Foto: Emphyrio - pixabay

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat vor einer möglichen Einigung der USA mit Teheran auf ein Rahmenabkommen Israels Position bekräftigt, der Iran dürfe nie Nuklearwaffen erhalten. "Der Iran wird niemals eine Atomwaffe besitzen", hieß es in einem Post Netanjahus auf der Plattform X. Auf dem offenbar mit KI generierten Bild war der israelische Regierungschef Seite an Seite mit US-Präsident Donald Trump zu sehen.

    Trump hatte am Samstag ein mögliches Rahmenabkommen mit Teheran über ein Ende des Krieges und die Öffnung der Straße von Hormus in Aussicht gestellt. In Israel wächst laut Medienberichten die Sorge, Trump könnte ein aus israelischer Sicht nachteiliges Abkommen mit dem Iran schließen, das die Sicherheitsinteressen des engen Verbündeten in der Region nicht ausreichend berücksichtige.

    Der Iran hatte Israel immer wieder mit Vernichtung gedroht. Der jüdische Staat sieht sich durch das iranische Atomprogramm in seiner Existenz bedroht.

    Die politische Führung des Irans beteuerte immer wieder, dass sie nicht nach Atomwaffen strebe und die Nuklearanlagen für zivile Zwecke nutzen wolle. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und viele Staaten waren jedoch in den vergangenen Jahren besorgt, dass Teheran immer näher an den Punkt rückte, solche Kernwaffen herstellen zu können. Denn der Iran produzierte als einziger kernwaffenfreier Staat Uran mit beinahe waffentauglichem Reinheitsgrad.

    Die IAEA hat auf Aussagen von offiziellen iranischen Vertretern hingewiesen, wonach die Islamische Republik theoretisch über alle Elemente zur Entwicklung solcher Waffen verfüge./le/DP/he




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