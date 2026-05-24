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    Warum Dortmund vom Pokalsieg des FC Bayern profitiert

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayerns Pokalsieg ermöglichte BVB Supercup-Teilnahme
    • Franz Beckenbauer Supercup am 22. August 2026 angesetzt
    • Sieger 3 Mio Euro Verlierer 2 Mio Austragungsort offen
    Warum Dortmund vom Pokalsieg des FC Bayern profitiert
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Pokalsieg des FC Bayern München hat Borussia Dortmund die Chance auf den Supercup eröffnet. Als deutscher Meister waren die Münchner bereits für diesen Wettbewerb gesetzt. Hätte der VfB Stuttgart das Pokalfinale gewonnen, wäre er Bayern-Gegner im Supercup geworden. Durch den Erfolg der Münchner spielt Vizemeister BVB nun um die Trophäe. Letztmals gab es dieses Duell im August 2021, damals gewann der FC Bayern mit 3:1.

    Ein Termin steht bereits fest. Der Franz Beckenbauer Supercup 2026 wird am Samstag, 22. August, ausgetragen und findet damit am Wochenende der ersten DFB-Pokalrunde statt.

    Finanziell lukrativ

    Der Supercup ist auch finanziell attraktiv: Der Sieger kassierte zuletzt drei Millionen Euro Preisgeld, der Finalverlierer bekam immerhin zwei Millionen. Der Austragungsort ist laut Deutsche Fußball Liga bisher nicht final bestimmt und wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben./kun/DP/he

    Borussia Dortmund

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    ISIN:DE0005493092WKN:549309
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 3,12 auf Tradegate (22. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +2,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 344,44 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +60,26 %/+60,26 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um finanzielle Folgen von Spielereinkäufen und Einnahmen: Kritik an einem angeblichen 43-Mio.-Transfer im Widerspruch zum Sparbedarf, Unsicherheit über Kaderkosten und Auswirkungen auf Bilanz/Bewertung; außerdem Diskussion über zusätzliche Supercup-Einnahmen (geschätzt 2–3,3 Mio.) und deren Bedeutung für kurzfristige Liquidität. Technische Kursdiskussionen sind kaum vorhanden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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