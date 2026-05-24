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    China schickt neue Besatzung zur Raumstation

    Für Sie zusammengefasst
    • Start der Shenzhou 23 Mission zum Tiangong
    • Li Jiaying als erste Raumfahrerin aus Hongkong
    • Ein Jahr im All geplant und zuvor 203 Tage Mission
    China schickt neue Besatzung zur Raumstation
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PEKING (dpa-AFX) - China hat drei neue Raumfahrer auf den Weg zu seiner Raumstation "Tiangong" gebracht. Das Raumschiff "Shenzhou 23" hob mit einer Trägerrakete vom Typ "Langer Marsch 2F" vom Raumfahrtzentrum Jiuquan im Nordwesten Chinas ab, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

    An Bord sind die Astronauten Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan und Li Jiaying. Li Jiaying ist nach Angaben der chinesischen Raumfahrtbehörde CMSA die erste Person aus der Sonderverwaltungsregion Hongkong, die an einer chinesischen Raumfahrtmission teilnimmt.

    Die Crew soll auf der Raumstation die derzeitige Besatzung mit Zhang Lu, Wu Fei und Zhang Hongzhang ablösen. Nach dem Start sollte das Raumschiff voraussichtlich innerhalb weniger Stunden an der Station andocken.

    Erstmals für ein ganzes Jahr auf der Station

    Erstmals soll zudem ein chinesischer Raumfahrer rund ein Jahr im All auf der Station bleiben. Welches Mitglied der neuen Crew dafür ausgewählt wird, soll erst im Verlauf der Mission im Orbit entschieden werden. China will mit dem längeren Aufenthalt unter anderem untersuchen, wie sich Langzeitmissionen auf den menschlichen Körper auswirken.

    Die Mission ist Teil des regelmäßigen Besatzungswechsels auf der chinesischen Raumstation. Die nun abzulösende Crew hat nach Angaben der Behörden bereits 203 Tage im All verbracht und dürfte damit einen Rekord für die längste Einzeleinsatzdauer einer chinesischen Astronautencrew aufstellen./fkr/DP/he






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