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    Carsten Stork

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    Dollar-Index bleibt stabil – ruhige Woche trotz neuer Fed-Debatte

    Der Dollar-Index-Future zeigte in der vergangenen Woche nur wenig Bewegung. Auf Wochensicht legte der Kontrakt leicht um 0,08 % zu und schloss bei 99,27 Punkten. Damit war es insgesamt eine relativ unspektakuläre Woche, zumindest auf der reinen …

    Carsten Stork - Dollar-Index bleibt stabil – ruhige Woche trotz neuer Fed-Debatte
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Dollar-Index-Future zeigte in der vergangenen Woche nur wenig Bewegung. Auf Wochensicht legte der Kontrakt leicht um 0,08 % zu und schloss bei 99,27 Punkten. Damit war es insgesamt eine relativ unspektakuläre Woche, zumindest auf der reinen Performance-Seite. Unter der Oberfläche bleibt das Umfeld für den US-Dollar jedoch interessant, weil sich die geldpolitische Debatte in den USA weiter verändert.

    Der wichtigste Faktor bleibt die Fed. Mit Kevin Warsh als neuem Fed-Chair rückt die Frage in den Vordergrund, ob die Notenbank künftig reformorientierter, weniger berechenbar oder möglicherweise stärker auf Inflationsrisiken fokussiert auftreten wird. Gleichzeitig hat Fed-Gouverneur Waller erneut betont, dass Zinserhöhungen weiter unten auf der Straße nicht ausgeschlossen werden können, falls die Inflation hoch bleibt. Das passt zu der jüngsten Verschiebung der Zinserwartungen, bei der der Markt wieder stärker über mögliche Zinserhöhungen diskutiert.

    Für den US-Dollar ist dieses Umfeld grundsätzlich unterstützend. Solange die Fed nicht glaubwürdig in Richtung Lockerung schwenkt und der Markt höhere Zinsen wieder ernst nimmt, bleibt der Dollar nach unten gut abgesichert. Gleichzeitig fehlte in der vergangenen Woche aber der klare Impuls für einen stärkeren Ausbruch. Die Bewegung im Dollar-Index blieb eng, und auch EUR/USD konnte sich trotz einzelner Erholungsversuche nicht nachhaltig nach oben absetzen.

    Interessant sind die COT-Daten. Das Managed Money ist im Dollar-Index-Future aktuell praktisch nicht positioniert. Mit minus 479 Kontrakten besteht lediglich eine minimale Netto-Shortposition. Das zeigt, dass spekulative Anleger derzeit keine klare Dollar-Wette eingehen. Genau das macht die Lage spannend: Der Markt ist nicht überlaufen, aber auch noch nicht eindeutig in eine Richtung positioniert.

    Fazit:
    Der Dollar-Index bleibt stabil, aber ohne klare Dynamik. Der Wochengewinn von 0,08 % und der Schlusskurs bei 99,27 Punkten zeigen eine ruhige Woche. Entscheidend bleibt nun, ob die Fed-Debatte weiter hawkischer wird. In diesem Fall könnte der Dollar aus seiner engen Range nach oben ausbrechen.

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