Silber verliert weiter an Momentum – Rückfall nach Januar-Hoch bleibt belastend

Der Silber-Future konnte sich in der vergangenen Woche nicht nachhaltig stabilisieren. Auf Wochensicht verlor der Kontrakt 0,43 % und schloss bei 75,915 US-Dollar je Unze. Der Rückgang war zwar moderat, trotzdem bleibt das technische Bild angeschlagen. Noch in der Vorwoche wurde Silber zeitweise oberhalb von 80 US-Dollar gehandelt. Diese Gewinne konnten jedoch nicht verteidigt werden. Damit bleibt der Markt weiterhin unter Druck.







Besonders auffällig ist die größere Bewegung seit dem Hoch Ende Januar 2026. Seit diesem Top hat der Silber-Future inzwischen knapp 37 % verloren. Das ist eine deutliche Korrektur und zeigt, dass der Markt weit von seiner früheren Dynamik entfernt ist. Silber wirkt derzeit nicht wie ein starker Momentum-Trade, sondern eher wie ein Markt, der versucht, nach einer kräftigen Abwärtsbewegung eine neue Basis zu finden.







Belastend bleibt vor allem das makroökonomische Umfeld. Steigende Ölpreise halten die Inflationssorgen hoch und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed länger restriktiv bleibt oder sogar wieder über Zinserhöhungen sprechen muss. Für Edelmetalle ist das kurzfristig schwierig, weil höhere Realzinsen und ein stabiler US-Dollar auf die Preise drücken. Silber leidet zusätzlich unter seiner industriellen Komponente, wenn Märkte stärker über Konjunkturrisiken und höhere Finanzierungskosten diskutieren.







Die COT-Daten zeigen allerdings noch keine Kapitulation. Das Managed Money ist weiterhin mit knapp 24.700 Kontrakten Long positioniert. Damit halten spekulative Marktteilnehmer Silber weiterhin die Stange. Gleichzeitig ist genau diese Positionierung ein Risiko, falls der Markt weiter fällt und Long-Positionen reduziert werden müssen.







Saisonal sieht das Bild kurzfristig ebenfalls nicht ideal aus. Bis Ende Juni weist Silber historisch eher eine schwächere Tendenz auf.







Fazit:

