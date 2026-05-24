Global X Uranium ETF beruhigt sich – Rücksetzer verliert an Dynamik

Der Global X Uranium ETF konnte sich in der vergangenen Woche zumindest etwas stabilisieren. Nach dem deutlichen Rückgang von über 10 % in der Vorwoche verlor der ETF diesmal nur noch 1,11 % und schloss an der New York Stock Exchange bei 48,94 US-Dollar. Das ist noch keine echte Trendwende, aber immerhin ein erstes Zeichen dafür, dass der Verkaufsdruck nachgelassen hat. Nach einer so scharfen Korrektur ist diese Beruhigung wichtig, weil sie zeigt, dass der Markt nicht unkontrolliert weiter nach unten durchgereicht wurde.







Fundamental bleibt der Uransektor weiterhin spannend. Die langfristige Ausgangslage hat sich durch den jüngsten Rücksetzer nicht verändert. Der Ausbau der Kernenergie, steigender Strombedarf, Dekarbonisierung und die zunehmende Diskussion um sichere Grundlastkapazitäten bleiben wichtige strukturelle Treiber. Gleichzeitig zeigt die aktuelle Entwicklung bei Cameco aber auch, dass der Sektor operativ nicht frei von Risiken ist.







Cameco musste nach schweren Überschwemmungen im Norden Saskatchewans die Produktion im Key-Lake-Werk vorübergehend stoppen und die Aktivitäten in der McArthur-River-Mine reduzieren. Die Anlagen selbst wurden zwar nicht direkt beschädigt, aber der Ausfall einer wichtigen Transportverbindung sorgt für logistische Unsicherheit. Noch hält Cameco an seiner Produktionsprognose für 2026 fest, warnt aber, dass längere Einschränkungen bei Transport und Materialversorgung die Erwartungen belasten könnten.







Für den Uranmarkt ist das zweischneidig. Operative Störungen können einzelne Unternehmen kurzfristig belasten, sie unterstreichen aber zugleich, wie sensibel das Angebot bleibt. Genau diese Angebotsseite ist einer der Gründe, warum Uran langfristig weiter interessant bleibt.



Technisch ist der ETF nach dem starken Rückgang noch angeschlagen. Die kleinere Wochenbewegung zeigt aber, dass der Markt versucht, eine Basis zu finden. Entscheidend wird nun, ob der Bereich um 49 US-Dollar verteidigt werden kann.







Fazit:



Der Global X Uranium ETF bleibt kurzfristig unter Druck, zeigt nach dem starken Vorwochenverlust aber erste Beruhigung. Der Rückgang von 1,11 % auf 48,94 US-Dollar ist noch keine Entwarnung, aber deutlich stabiler als zuvor. Die strukturelle Uran-Story bleibt intakt, während operative Risiken wie bei Cameco kurzfristig genau beobachtet werden müssen.

