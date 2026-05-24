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    Carsten Stork

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    Weizen bestätigt die Erholung – Managed Money dreht erstmals leicht auf Long

    Der Weizen-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche erneut zulegen. Nach der positiven Vorwoche stieg der Kontrakt diesmal um 1,81 % und schloss bei 647 US-Cent je Bushel. Damit setzt sich die kurzfristige Erholung fort. Besonders …

    Carsten Stork - Weizen bestätigt die Erholung – Managed Money dreht erstmals leicht auf Long
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Weizen-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche erneut zulegen. Nach der positiven Vorwoche stieg der Kontrakt diesmal um 1,81 % und schloss bei 647 US-Cent je Bushel. Damit setzt sich die kurzfristige Erholung fort. Besonders interessant ist, dass Weizen im Wochenverlauf zeitweise sogar über 675 US-Cent gehandelt wurde. Diese Gewinne konnten zwar nicht vollständig gehalten werden, dennoch bleibt die Entwicklung konstruktiv.

    Fundamental bleibt das Umfeld gemischt. Einerseits sorgten günstige Wetterbedingungen in Teilen der USA für etwas Druck, da Regen in trockenen Anbaugebieten die Ernteperspektiven verbessert. Auch die Erwartung deutlich höherer ukrainischer Weizenexporte im kommenden Vermarktungsjahr kann mittelfristig belastend wirken. SovEcon erwartet einen Anstieg der ukrainischen Exporte von 13,2 Mio. Tonnen auf 21,2 Mio. Tonnen. Das wäre ein relevanter Angebotsfaktor für den globalen Weizenmarkt.

    Andererseits bleibt der Markt stark von geopolitischen Risiken geprägt. Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten, Unsicherheit rund um Energiepreise und mögliche Auswirkungen auf Transportkosten halten eine gewisse Risikoprämie im Rohstoffkomplex. Gerade bei Agrarrohstoffen wirken höhere Diesel-, Dünger- und Logistikkosten schnell auf die Kalkulation der Produzenten und Händler.

    Sehr wichtig sind die COT-Daten. Das Managed Money hat seine Short-Positionen im Weizen-Future praktisch vollständig geschlossen und ist nun mit 263 Kontrakten leicht Long positioniert. Diese Zahl ist noch nicht signifikant, aber die Richtung ist entscheidend. Nach einer langen Phase negativer Positionierung zeigt sich nun eine klare Veränderung. Spekulative Marktteilnehmer beginnen, Weizen wieder konstruktiver zu sehen.

    Auch saisonal bleibt das Bild interessant. Bis Mitte Juli hat der Weizen-Future historisch die Chance, weiter nach oben zu laufen. Damit passt die aktuelle Erholung gut zum saisonalen Fenster.

    Fazit:
    Weizen liefert ein konstruktives Signal. Der Wochengewinn von 1,81 %, der Schlusskurs bei 647 US-Cent und der Positionswechsel des Managed Money sprechen für eine verbesserte Ausgangslage. Kurzfristig bleiben Wetter und Ukraine-Angebot wichtige Gegenkräfte, doch technisch und positionierungstechnisch hat sich das Bild klar aufgehellt.

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