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    Carsten Stork

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    Bund-Future springt an – Friedenshoffnung drückt Renditen weltweit

    Der deutsche Bund-Future konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen. Auf Wochensicht stieg der Kontrakt um 1,19 % und schloss bei 125,40 Punkten nahezu am Wochenhoch. Damit hat sich der kurzfristige Trend zunächst klar zugunsten der …

    Carsten Stork - Bund-Future springt an – Friedenshoffnung drückt Renditen weltweit
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der deutsche Bund-Future konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen. Auf Wochensicht stieg der Kontrakt um 1,19 % und schloss bei 125,40 Punkten nahezu am Wochenhoch. Damit hat sich der kurzfristige Trend zunächst klar zugunsten der Anleihemärkte verschoben. Der Anstieg beim Bund-Future passt in das globale Bild: Weltweit kamen Renditen zurück, während Staatsanleihen gesucht waren.

    Der zentrale Treiber war die Hoffnung auf eine mögliche Entspannung im Nahen Osten. Die ganze Woche wurde das Narrativ eines möglichen Friedens oder zumindest einer diplomatischen Annäherung zwischen den USA und Iran immer wieder gespielt. Donald Trump hat diese Erwartung sichtbar gefördert. Das Ziel war klar: Risikoappetit stabilisieren, Aktienmärkte unterstützen, Ölpreise drücken und gleichzeitig den Renditedruck aus dem Markt nehmen.

    Genau dieser Mechanismus war in der vergangenen Woche zu beobachten. Sinkende Ölpreise reduzieren kurzfristig Inflationssorgen, fallende geopolitische Risikoprämien entlasten die Märkte, und Anleiherenditen geben nach. Für den Bund-Future ist ein solches Umfeld grundsätzlich unterstützend, da fallende Renditen steigende Anleihekurse bedeuten.

    Gleichzeitig sollte man diese Bewegung nicht überbewerten. Sie basiert stark auf Erwartungen und politischen Signalen, weniger auf einer bereits belastbaren Lösung. Sollte sich die Lage im Nahen Osten wieder verschärfen oder sollten Energiepreise erneut anziehen, könnte der Druck auf die Renditen schnell zurückkehren. Auch die geldpolitische Lage bleibt anspruchsvoll, da die Fed zuletzt deutlich hawkischer wahrgenommen wurde und der Markt Zinserhöhungen wieder ernsthafter einpreist.

    Technisch ist der Wochenabschluss dennoch konstruktiv. Ein Schlusskurs nahe dem Wochenhoch zeigt, dass Käufer bis zuletzt aktiv geblieben sind. Der Bund-Future hat damit kurzfristig Stärke bewiesen und den vorherigen Abwärtstrend zumindest vorerst unterbrochen.

    Fazit:
    Der Bund-Future profitierte klar von fallenden Renditen und der Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten. Der Wochengewinn von 1,19 % und der Schlusskurs bei 125,40 Punkten nahe dem Wochenhoch sind kurzfristig positiv. Entscheidend bleibt nun, ob aus dem politischen Narrativ eine echte Entspannung wird. Solange diese Hoffnung trägt, bleibt der Bund-Future unterstützt.

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